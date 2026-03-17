櫻坂46・山﨑天＆藤吉夏鈴、妖艶な雰囲気で魅了！約1年ぶりにコンビで『ViVi』表紙飾る | RBB TODAY

23日に発売される『ViVi』5月号通常版（講談社）にて、櫻坂46のViVi専属モデル・山﨑天と藤吉夏鈴が約1年ぶりに表紙を飾る。

山﨑は「普段何にも染まらない夏鈴ちゃんが、天かりんの撮影の時だけはViVi色に染まる……そんな夏鈴ちゃんが私はすごく好き」とコメント。「家族・姉妹・一心同体みたいな関係性」と語る通り、撮影中のふたりの息はぴったり。木蓮や百合の花をふたりで挟んでポージングを決めたり、重なり合って撮影に臨んだりと、シンクロした動きで現場を魅了。スタジオでは、いつもの「可愛い！」ではなく、「素敵！」「綺麗！」といった歓声が言葉が飛び交っていたという。

『ViVi』加入から4年半が経ち、大人の魅力がますます増している山﨑。今回の撮影では、藤吉とともに妖艶な雰囲気を醸し出している。顔が近すぎて思わず笑みがこぼれる場面もあったが、「お互いに知らないことはもうないというふたり」ならではの空気感で、最高にかっこよく決めたカットが完成した。同誌には特別付録としてTREASUREステッカーがつき、価格は920円（税込）となっている。