紗綾、第二子誕生を報告「出てくるところを自撮りしながら…」1カ月間の完全休養も発表 | RBB TODAY

タレントの紗綾が3月17日にインスタグラムを更新し、第二子の誕生を報告した。

紗綾はインスタグラムで「第二子が誕生しました」と報告し、乳児を抱いている自身の写真を披露した。

出産時について、「夫・娘、両家母、友人も夜中にも関わらず駆けつけてくれて分娩室では、みんなで楽しくお喋りしてたくさん笑いながらとても和やかで幸せ～な時間でした」と振り返った。

また、「前回同様、出てくるところを自撮りしながら頭が出てきたらナデナデ腕が出てきたら握手したり、へその緒を娘と一緒に切ったり…」と説明し、「第二子のお産を言葉で表すなら、『みんなで楽しくお話ししていたら、＂私も仲間に入れて!!＂って生まれてきた』感じかな！？」と楽しい出産となったことを明かした。

さらに紗綾は「産後1ヶ月間は、完全休養します」と発表。出産について、「体の臓器がまるごと一つ無くなるくらいの変化があり、交通事故に遭ったほどのダメージとも言われているそうです」とつづり、SNSの更新もストップすると説明していた。

紗綾は「産褥期の過ごし方って、意外と知らないママさんも多い気がするのですが、

この産後1ヶ月の休養がとにかく大切！」と自身の考えを明かし、「もし今これを読んでいる産後のママさんがいたら、少なくとも1ヶ月間は家族に頼ってとにかく横になり、赤ちゃんとの時間を過ごしてくださいね」と呼びかけていた。

※【画像】紗綾、第二子の誕生を報告

