東武池袋にユニークなパンが集結！ふわふわたまご×もちもち生食パンの「“パンDE”だし巻きたまご」も登場 | RBB TODAY

東武百貨店池袋本店では、26日から31日までの6日間、8階催事場にて第17回「IKEBUKUROパン祭」を午前10時から午後7時まで開催する。

初出店26店舗、入れ替わり含め計65店舗が集結。見た目も食べ応えもボリューム満点のお食事系パン、ビジュアルも楽しめるスイーツ系パン、ここでしか食べられない東武限定パンなどバラエティ豊かなパンが登場する。また、ベーグルを初特集し、もちもちやザクザクなどこだわりの食感が楽しめる。

お食事系パンでは、初出店のCOFFEE AND TOASTから東武限定品「“パンDE”だし巻きたまご」2,800円が登場。チキンブイヨン入りのふわふわたまごで、もちもち生食パンを包んだ一品だ。同店の「“ぎゅうぎゅう”肉だくサンド」1,681円は、やわらかい国産和牛をたっぷり重ねた、お肉が主役の豪快サンドとなっている。

「“ぎゅうぎゅう”肉だくサンド」1,681円（税込）

手づくりのデリとパン cafe coconaの東武限定品「麻辣麺麭(マーラーパン)」789円は、人気の「麻辣湯」をイメージしたパン。麻辣風味の焼きそばや、定番具材のスパムなどをサンドし、花椒の風味や旨味、ピリッとした辛さが楽しめるボリューム満点な一品だ。

「麻辣麺麭(マーラーパン)」789円（税込）

スイーツ系パンでは、MONT-NOMの東武限定品「パンスイス いちご大福」631円は、もっちり求肥、有機粒あん、カスタードクリームとフレッシュないちごを贅沢に包んだ、まるで「いちご大福」なパンスイスだ。

「パンスイス いちご大福」631円（税込）

ぐるてんずカヌレ/小麦研究所の東武限定品「桜いちごチーズケーキベーグルサンドちゃん」700円は、いちごチーズケーキとあんこマスカルポーネクリームをむっちり桜葉ベーグルでサンド。出店期間は3月26日から28日まで。

「桜いちごチーズケーキベーグルサンドちゃん」700円（税込）

東武限定パンでは、Bakery bankの東武限定品「キャラメルクリームメロンパン」486円は、ふんわりミルク生地にサクサクのクッキー生地を重ね、自家製のキャラメルクリームをイン。

「キャラメルクリームメロンパン」486円（税込）

初出店のリストレット&クロワッサンラボラトリオの「黒トリュフ香るクロックムッシュ」778円は、ヨーロッパ産発酵バターを使ったクロワッサンに、チーズのコクとトリュフの香りでリッチに仕上げている。

「黒トリュフ香るクロックムッシュ」778円（税込）

新企画として、関心が高まるベーグルにこだわりの食感で注目。初出店のBAGELBASEから「エブリシング」351円が登場。セサミ・ポピーシード・オニオン・ソルトをトッピングしたニューヨークスタイルのベーグルだ。

「エブリシング」351円（税込）

初出店のベーグリアンの東武限定品「桜のクロワッサンベーグルオザマンド」773円は、ザクむぎゅの新食感に春の訪れをプラス。出店期間は3月29日から31日まで。