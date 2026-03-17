元ももクロ・有安杏果がソロアルバムリリースを発表！「初めて全曲自分で作詞作曲」 | RBB TODAY

ももいろクローバーZの元メンバーで歌手の有安杏果が3月17日にXを更新し、ソロアルバムをリリースすることを発表した。

有安は2018年にももクロを卒業。1年間の活動休止を経て活動再開していた。

有安はXで、「アルバムリリースします！」と、4月15日にソロアルバム「雫ノ音」を発売することを報告し、「ほんっっっっとにお待たせしました。長かったー待ったよね？めっちゃ待ったよね？待ってくれてありがとうございます」とファンに感謝を伝えた。

アルバム収録曲について有安は、「ももクロを卒業し、ひとりで音楽の道に進むことを決心して作った作品です」と明かし、「その道のりスタートラインには、本当に色んな困難があって、それでも諦めない強い想いを込めながら制作しました」とつづった。

また、有安は「初めて全曲自分で作詞作曲して、ゼロからイチを生み出すことの大変さや孤独を全身で感じました。その分完成した時の喜び、達成感は何にも代え難いものでした」と振り返った。

楽曲については、「全曲同じバンドメンバーで、バンドサウンドを大切にレコーディングしました」とのこと。「このアルバムを何枚目と呼ぶのか…皆さんにお任せします」とつづっていた。

※有安杏果、ソロアルバムのリリースを発表

