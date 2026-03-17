実熊瑠琉の初フォトスタイルブックが発売決定！雪景色の温泉街で“デート気分が味わえるカット”を撮り下ろし | RBB TODAY

5月29日、実熊瑠琉の初となるフォトスタイルブック『実熊瑠琉フォトスタイルブック みくまるる』（KADOKAWA）が発売される。

同作は、『グラビアザテレビジョン』にて約1年半連載された「みくまる解体新書」から厳選し、本人が瑞々しい感性で綴ったポエムや未公開の秘蔵カットを多数掲載。さらに同作のために雪景色の温泉街で撮り下ろしたカットでは、親近感あふれる等身大の笑顔からエモーショナルで大人っぽい一面まで、多彩な表情を切り取っている。



©KADOKAWA/撮影：熊木優

また、こよなく愛する音楽やホラー作品の紹介をはじめ、日々集めているカメラやキャンドルなどのとっておきの私物コレクションも公開。これまでの歩みを赤裸々に語った1万字インタビューや、本人の念願だったという100問100答など、読み応えたっぷりのコンテンツも満載だ。プライベートの素顔からお仕事の舞台裏まで、実熊瑠琉の「今」が詰まった、ファン必携の永久保存版となっている。



©KADOKAWA/撮影：熊木優

実熊は「この度、フォトスタイルブック『みくまるる』が発売されることになりました！彼氏目線やデート気分が味わえるカット、そして飾らない“そのままの私”をぎゅっと詰め込みました。話したことのないお話や100の質問などもあるので、もっとるるの中身を知れる1冊になっています！ぜひ手に取って楽しんで頂けたら嬉しいです。」とコメントを寄せた。



©KADOKAWA/撮影：熊木優

同作の発売を記念し、5月2日にはHMV&BOOKS SHIBUYAにて、実熊本人が登壇する発売記念イベントが開催される。イベント特典として、1冊券では通常本1冊に加え、本人から全3種のトレカがランダムで1枚手渡される。2冊券は、通常本2冊と全3種からランダムの直筆サイン入り生写真1枚に加え、3種類のポーズから選べる2ショットスマホ撮影が1回可能だ。さらに3冊券では、通常本3冊と全3種からランダムの直筆サイン入りチェキ風カード1枚が渡されるほか、2ショットスマホ撮影1回、そして3種類のセリフから選べる一言メッセージ動画撮影が1回楽しめるなど、充実した内容となっている。