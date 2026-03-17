スーパー戦隊俳優・神田聖司、『あさイチ』新リポーターに就任！火曜の名物コーナーを担当 | RBB TODAY

17日、朝の生活情報番組『あさイチ』（NHK総合）の火曜日に、俳優の神田聖司が新リポーターとして加入することが発表された。神田は2026年春から火曜日の名物コーナーを引き継ぎ、新たに『ときめき! ハピ技』を担当する。初回のレギュラー出演は3月31日の予定だ。

これに伴い、火曜の人気コーナー「ツイQ楽ワザ」は「ときめき! ハピ技」へとリニューアルされる。「今日の暮らし、明日の人生が明るくワクワクする」をテーマに掲げ、生活に役立つハッピーなワザを神田が届けることとなる。

神田は1994年1月4日生まれ、千葉県出身。舞台『男水!』でデビュー後、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』やドラマ『花のち晴れ～花男 Next Season～』、『あたりのキッチン!』、『ギークス～警察署の変人たち～』など数々の作品に出演してきた。スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」ではゴジュウティラノ役としてレギュラー出演し、個性的なキャラクターを熱演して話題を集めた。なお、過去の『あさイチ』においては、「お掃除ファイトソング」のコーナーで水前寺清子やサンプラザ中野くんと共演した経歴も持つ。

新任にあたり、神田は「ロケも初めてですし、生放送の司会進行も初めてなので緊張していますが、徐々に現場の雰囲気に慣れていけば、いつか楽しんでできる日が来ると思います！」と意気込みを語った。さらに「スタジオの雰囲気は、皆さん和気あいあいとしていて、テレビで見るよりもアットホームでした。『ときめき! ハピ技』を担当するので、視聴者の皆さんもスタッフの皆さんも“ときめく”ように明るく務められたらと思います。よろしくお願いいたします！」と視聴者へ呼びかけている。

左から）神田聖司、副島淳（C）NHK

一方、9年間にわたり火曜のリポーターを務めた副島淳は、4月からは金曜日の『みんな! グリーンだよ』のコーナーを担当し、引き続き番組を盛り上げる。副島は「イノッチさん、有働さん、柳澤さんの時代から、華大さん、近江さん、鈴木さんと、9年間さまざまな人に支えられました。今まで携わってくださったすべての皆さんに本当に感謝しています」とこれまでの歩みを振り返り、「これからもよろしくお願いいたします」と締めくくっている。