元宝塚・月城かなと、透明感抜群の至近距離ショット！2026年版カレンダー発売決定 | RBB TODAY

3月22日、元宝塚歌劇団月組トップスター・月城かなとの『オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』（SDP）が発売される。それに伴い、今回表紙カット3種が公開された。

月城は2009年に宝塚歌劇団へ入団。月組トップスターを経て2024年7月に退団した。その後も女優・歌手・声優として活動の幅を広げており、2025年は映画『白雪姫』のプレミアム吹替版声優を務めたほか、TBS系日曜劇場『キャスター』、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンドーもう二度と、会えないあなたにー』などに出演。また、8月には「ディズニー・オン・アイス "Magic in the Stars"」横浜公演でのオープニングアクト、10月には清水寺での奉納コンサートへのゲスト出演を果たした。

さらに今年1月1日にはテレビ朝日系ドラマ『相棒 season24 元旦スペシャル「フィナーレ」』へ出演したほか、ハイジュエリーメゾン「MIKIMOTO」のビジュアルでも注目を集めた。4月18日からは、京都国立博物館で開催される特別展「北野天神」の展覧会広報大使・音声ガイドナビゲーターを務める。

自身2作目となる今回のカレンダーのテーマは、「月城かなとの魅力を最大限に表現」すること。作り込みすぎず、飾らない「今」の月城を切り取った一冊だ。

表紙（FC限定版）『月城かなとオフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP

表紙（卓上）『月城かなとオフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©SDP

公開された表紙は3種類。ポスターカレンダーは凛とした「強さ」、卓上カレンダーは自然体の「柔らかさ」、ファンクラブ（FC）限定版は澄み渡る「透明感」と、それぞれ異なる表情を見せる。誌面には、シンプルな衣装を通して内面の強さやふとした瞬間の柔らかさを収めた写真を収録した。

商品ラインアップは、ポスターカレンダー（A2サイズ／3,520円）、卓上カレンダー（A5サイズ／3,300円）のほか、アザーカットを使用した2L判ブロマイドセット（1,760円）、表紙3種類ステッカーセット（1,100円）、アクリルスタンド（2種／各1,760円）を展開。全商品セット（13,200円）も用意される。

なお、3月7日に大阪、3月8日に東京でカレンダー発売記念イベントも開催予定。購入特典として、FC会員向けのセット購入（MAILIVIS）では卓上カレンダー（FC限定版）への直筆サイン、楽天ブックスでのセット購入ではポスターカレンダーへの直筆サイン、SDP+でのカレンダー2種セット購入では特典L判ブロマイドが付与される。