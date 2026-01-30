FRUITS ZIPPER、バレンタインに“ピュア”な想い伝える！可愛すぎる私服風衣装で明治新CMに登場 | RBB TODAY

明治は30日、2026年バレンタイン施策第4弾として、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを起用した新TVCM「meiji♡FRUITS ZIPPER ～ピュアな想いは、ピュアなチョコで。～」篇を公開した。

2026年9月に100周年を迎える明治ミルクチョコレート。同CMでは、楽曲「ハピチョコ」が流れる中、母親に電話をしたり、友人と過ごしたり、推し活に夢中になったりと、メンバーそれぞれの“好き”を大切にする姿が描かれている。「心の中の大事な気持ち、ぜんぶぜんぶ伝わればいいのに。いろんな好きがあふれる今。言葉じゃ足りない気持ちや、言葉にできない気持ちを届けるために、チョコレートはあるんだと思う」というナレーションと共に、メンバーがそれぞれの“好き”を胸にピュアなチョコレートを手作り。大切な人へ手渡すことで、言葉だけでは伝えきれないピュアな想いを贈る内容となっている。

「meiji♡FRUITS ZIPPER ～ピュアな想いは、ピュアなチョコで。～」篇

2月1日からは、FRUITS ZIPPERの各メンバーがチョコレートとともにピュアな想いを伝える動画もWEBで公開される。

撮影後のインタビューでは、「明治おかし大使3年目で感じる身の回りの変化」について、真中まなが「スーパーのお菓子売り場に行くと、年々FRUITS ZIPPERを好きな方々がチョコレートの売り場を見に行ってくださる機会が増えたので、こそこそ見に行って『嬉しいな』みたいな気持ちで、ちょっと嬉し恥ずかしな気持ちで売り場を覗きに行くことが増えました」とコメント。

仲川瑠夏も「この間もコンビニで（売り場を）見たね」と同調すると、真中は「クリアファイルのコラボをした時も、メンバー同士でコンビニに行く度に『うちらいる』みたいな感じで、キャーキャーしたりしてすごい嬉しい気持ちでいっぱいで。お店に私たちが並ぶのって特別だなと思って、毎年嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

撮影メイキング映像より

さらにメンバーアンケートの結果、「一番ピュア」なメンバーには早瀬ノエルが4票を獲得し1位に輝いた。「メンバーをチョコレートの種類で例えるなら？」という質問では、仲川が各メンバーの個性をチョコレートに例えて紹介。自身については、メンバー全員の意見を聞いたうえで、「全部の意見を混ぜて、ブラックチョコレートです」と結論付けた。

月足天音はグループについて「FRUITS ZIPPERは、みんないろんなピュアな部分を持ち合わせていて、『ぴゅあいんざわーるど』っていう曲もあるくらいなので、本当にいろんなピュアを持ち合わせているグループになっております」と語っている。なお、公開された映像には、メンバーが視聴者に向けてバレンタインのチョコレートをプレゼントする仕草も収められている。

1月30日から、2月1日に開催されるFRUITS ZIPPER初の東京ドーム公演までの期間、東京ドーム周辺では「ここでしか見ることができない特別な屋外広告」などを掲出。ファンの皆さんと共にイベントを盛り上げる。

さらに、2月1日には読売新聞（全国版）朝刊に15段カラーの広告を掲載。2月8日からバレンタイン当日の14日までの期間は、原宿の明治通り沿いに巨大な屋外広告を数か所掲出する。チョコレートカラーの衣装を着たFRUITS ZIPPERが登場し、それぞれの想いが詰まった手書きメッセージ入りの広告でバレンタインを彩る。

また、明治ミルクチョコレートの99周年を記念し、2月2日より「時をかけるミルクチョコレートプレゼントキャンペーン」を実施する。賞品には、“時をかける”をテーマにした大正から令和までの時代を代表するアイテム（懐中時計、オルゴール、写ルンです、レトロスピーカーなど）を用意。いずれもミルクチョコレートデザインとなっており、抽選でプレゼントされる。99周年を迎える明治ミルクチョコレートの歩みを感じながら楽しめるキャンペーンとなっている。

※「meiji♡FRUITS ZIPPER ～ピュアな想いは、ピュアなチョコで。～」篇＜Full ver.＞

※「【CMメイキング＆インタビュー】FRUITS ZIPPERがバレンタインにピュアな想いを告白」