元日向坂46・宮田愛萌、本日発売の初写真集から“ギリギリ”ショットを公開 | RBB TODAY

元日向坂46の宮田愛萌が27日、本日発売の1st写真集『Lilas』より大胆に攻めたカットを自身のInstagramに公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

写真集は、常夏のリゾート地・フィリピンのセブ島で撮影。投稿されたカットでは、バストラインが際立つミニTシャツ姿や、ビーチの夕日を背景にした爽やかな青色のビキニ姿など、開放感あふれる表情を披露している。

さらに、透き通るような素肌に南国の花・プルメリアやブーゲンビリアだけを身にまとったような“ギリギリ”なショットもあり、これまでにない大人の魅力を感じさせる仕上がりとなっている。



宮田は初の写真集発売について、「発売日になったものの、全然実感が湧かなくて、やばい！インスタ更新しなきゃって慌ててます」と心境を吐露。「みなさん、たくさん見ていただけると嬉しいなぁ～」と呼びかけた。

この投稿にファンからは、「写真集発売おめでとう」「めっちゃ可愛い！」「セクシー過ぎる」といったコメントが相次ぎ、初写真集への期待の高さがうかがえる。

※1st写真集『Lilas』より大胆に攻めたカット

https://www.instagram.com/p/DUBLSORgQ6Z/?img_index=1