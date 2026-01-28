 元日向坂46・宮田愛萌、本日発売の初写真集から“ギリギリ”ショットを公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

元日向坂46・宮田愛萌、本日発売の初写真集から“ギリギリ”ショットを公開

エンタメ その他
注目記事
宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】
  • 宮田愛萌【撮影：小宮山あきの】

　元日向坂46の宮田愛萌が27日、本日発売の1st写真集『Lilas』より大胆に攻めたカットを自身のInstagramに公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。


Lilas【特別アザーカット付き版】
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
Lilas【電子限定セレクト版】
￥792
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　写真集は、常夏のリゾート地・フィリピンのセブ島で撮影。投稿されたカットでは、バストラインが際立つミニTシャツ姿や、ビーチの夕日を背景にした爽やかな青色のビキニ姿など、開放感あふれる表情を披露している。

　さらに、透き通るような素肌に南国の花・プルメリアやブーゲンビリアだけを身にまとったような“ギリギリ”なショットもあり、これまでにない大人の魅力を感じさせる仕上がりとなっている。

　宮田は初の写真集発売について、「発売日になったものの、全然実感が湧かなくて、やばい！インスタ更新しなきゃって慌ててます」と心境を吐露。「みなさん、たくさん見ていただけると嬉しいなぁ～」と呼びかけた。

　この投稿にファンからは、「写真集発売おめでとう」「めっちゃ可愛い！」「セクシー過ぎる」といったコメントが相次ぎ、初写真集への期待の高さがうかがえる。

※1st写真集『Lilas』より大胆に攻めたカット
https://www.instagram.com/p/DUBLSORgQ6Z/?img_index=1

《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

坂道グループ

写真集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top