元ベイビーレイズ ・傳谷英里香のまっすぐな瞳に吸い込まれそう......2026年カレンダーが好評によりイベント追加開催決定！ | RBB TODAY

 元ベイビーレイズ ・傳谷英里香のまっすぐな瞳に吸い込まれそう......2026年カレンダーが好評によりイベント追加開催決定！
元ベイビーレイズ ・傳谷英里香のまっすぐな瞳に吸い込まれそう......2026年カレンダーが好評によりイベント追加開催決定！

『傳谷英里香 2026年版カレンダー』（C）ハゴロモ
　2月11日、女優・傳谷英里香の『2026年版カレンダー』（ハゴロモ）お渡しイベントが、東京・秋葉原の書泉ブックタワーにて12時30分より追加開催される。

　2025年9月に実施された同作の発売記念イベントが好評を博したことから、傳谷本人と直接交流できるお渡しイベントの再開催が決定した。今回のイベントでは、前回も実施された2ショット撮影やチェキへのサイン＆宛名入れといった特典に加え、追加開催限定のスペシャル特典も用意されている。その場でカレンダーの1・2月ページに、傳谷よりバレンタインメッセージが記入されるというものだ。

　前回のイベントに来場したファンはもちろん、初めて参加する人も楽しめる内容となっている。チケットは現在受付中だ。


《アルファ村上》

