朝ドラ『風、薫る』公式Xアカウント開設！W主演・見上愛＆上坂樹里のメッセージ動画公開 | RBB TODAY

30日、NHKの2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』公式Xアカウントが開設された。初投稿では、W主演を務める一ノ瀬りん役の見上愛と大家直美役の上坂樹里によるメッセージ動画が公開された。

同作は、明治18年に日本で初めて看護婦の養成所が誕生したことをきっかけに物語が展開する。主人公のりんと大家直美は、運命に導かれるように養成所へ入所。手探りで始まった看護教育を受けながら、「看護とは何か」「患者と向き合うとはどういうことか」という問いに向き合っていく。やがてコレラや赤痢などの疫病が全国的に猛威を振るう中、一度は離れ離れになった二人が再び手を取り、疫病という大敵に立ち向かっていく姿を描く。

同アカウントは投稿で「2026年度前期 連続テレビ小説【風、薫る】本日より公式Xがスタート」と報告。続けて「主人公の一ノ瀬りん役・見上愛さん、大家直美役・上坂樹里さんからメッセージです。番組情報、オフショット、撮影メイキングなどを公開していきます。フォローしてお待ちくださいませ」と呼びかけた。

公開された動画では、二人が日本髪に着物姿の劇中衣装で登場。『風、薫る』のタイトルが入ったカードを手に、「撮影の裏側や現場の雰囲気、ロケでのオフショットなどをお届けしていきます。みなさんぜひフォローしてください！」とコメントした。

同投稿に、Xでは「楽しみ過ぎる」「素敵なタイトルの朝ドラ、超期待してます」「また朝ドラを楽しみにする日々が始まりそうでワクワクしてます」といった声が寄せられている。

※見上愛＆上坂樹里のメッセージ動画（朝ドラ『風、薫る』公式Xより）