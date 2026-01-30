30回目の誕生日控えるNCT・ドヨン、自立準備青年に1億ウォン寄付　昨年10月に続いての善行 | RBB TODAY

NCTのドヨンが、自立準備青年の支援のため1億ウォン（約1000万円）を寄付した。

国際協力NGOのワールド・ビジョンは1月30日、ドヨンから自立準備青年支援事業の後援金として1億ウォンが寄せられたと発表した。

寄付のきっかけは、2月1日に迎える自身の30回目の誕生日だという。

今回の寄付は、保護終了後も継続的な支援が必要とされる自立準備青年の状況に共感し、若者たちが自ら生活を築いていくための基盤づくりに役立ててほしいとの思いから行われた。

ワールド・ビジョンは韓国全土の13の自立支援専担機関と連携し、計21人の自立準備青年を対象に、住居費や緊急生計費など、安定した日常生活の維持と自立基盤の確立に向けて寄付金を活用する予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ドヨン

ドヨンは寄付にあたり、「夢を持つすべての方々に、ささやかでも力になれたらうれしいです。僕自身も、これからも変わらず夢を持ち続けたいと思います」とコメントしている。

ワールド・ビジョンのチョ・ミョンファン会長は「兵役中にもかかわらず、温かい思いを届けてくださったドヨンさんに感謝しています。この後援が自立準備青年の生活に実質的な変化をもたらすよう、最善を尽くします」と述べた。

なおドヨンは昨年10月にも、ワールド・ビジョンを通じてウガンダのブゴンド村に学校を建設するため、1億ウォンを寄付している。昨年12月には陸軍の現役兵として入隊した。

（記事提供＝OSEN）

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。

