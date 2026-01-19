 TBS・田村真子アナ、1stフォトエッセイが重版決定！本人も驚き | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

TBS・田村真子アナ、1stフォトエッセイが重版決定！本人も驚き

エンタメ その他
注目記事
TBSアナウンサー・田村真子1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（撮影＝藤本和典）
  • TBSアナウンサー・田村真子1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（撮影＝藤本和典）
  • 重版記念フォトカード絵柄／TBSアナウンサー・田村真子1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（撮影＝藤本和典）

　19日、TBSアナウンサー・田村真子の1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（太田出版）の重版が決定した。

　田村は『ラヴィット！』MCを務める“朝の顔”として人気を集め、2024年、2025年の「好きな女性アナウンサーランキング」では連覇を達成。老若男女問わず、幅広い層から支持されている。同作は、カルチャー誌『Quick Japan』と公式Webメディア『QJWeb』で毎月掲載していたエッセイ連載に、書籍オリジナルのコンテンツを加えた自身初のフォトエッセイ。収録内容は、連載原稿に書き下ろしを加えた全15篇のエッセイのほか、60ページ以上の大ボリュームで魅せるフォトストーリー、さらには親友・近藤千尋との対談インタビューやフォトアルバムなどで構成される。

　重版にあたり、田村は「重版のお話を聞いてまず私自身もビックリしましたし、率直にうれしかったです。本当に読んでくださった方に感謝です」と喜びをコメント。「5年間、毎朝『ラヴィット！』で仕事をしている人がどんなことを考えてどういう生活をしているのかを知っていただける1冊になっていると思うので、この重版の機会に興味本位でも手にとっていただけたらうれしいです。いま20代でがんばっている方々やこれから新社会人になる方々にも読んでいただけたら、ちょっと肩の力も抜けるのではないでしょうか（笑）」と呼びかけている。

重版記念フォトカード絵柄／TBSアナウンサー・田村真子1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』（撮影＝藤本和典）

　今回の重版を記念し、QJストアでは重版記念フォトカード特典つきの書籍も販売される（書籍は通常版カバー）。


TBS田村真子アナウンサーが“お嬢様風”グラビアに挑戦 | RBB TODAY
画像
TBSの田村真子アナウンサーが15日発売の『FLASH』（光文社）のグラビアに登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/06/16/189558.html続きを読む »

【ピックアップ】人気女子アナ・キャスターのフォトエッセイ・注目写真集をチェック | RBB TODAY
画像
近年、人気のある女性アナウンサー・キャスターの多くが写真集やフォトエッセイなどを発売し、注目を集めている。この記事では、美人アナ・キャスターの話題となった写真集などについて紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/29/223387.html?from=image-page-title続きを読む »

【電子書籍限定特典アザーカット３枚付き】TBSアナウンサー・田村真子 1stフォトエッセイ 陽がのぼるほうへ
￥1,940
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
QUICKJAPANSPECIAL特集　ラヴィット！
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top