鈴木亮平が“ワクワクを届ける案内人”に！オプテージ「eo」イメージキャラ続投！新CM＆メイキング公開 | RBB TODAY

31日より、オプテージはFTTHおよびエネルギーサービスを提供する「eo」において、鈴木亮平をイメージキャラクターとして続投した新テレビCM「さぁ、ワクワクが加速する10ギガへ eo Ready?」の放映を開始する。CM放映に伴い、メイキング動画も公開された。

同CMでは、鈴木亮平が「ワクワクをおうちへ届ける案内人」として登場する。タブレットやスマホ、テレビなど、さまざまなデバイスでネットを楽しむ日常の空間が、鈴木亮平の登場とともに一瞬でにぎやかなエンターテインメント空間へと変わる。

まるでテーマパークのようなワクワク感あふれる演出の中で、eoの超高速・超安定の10ギガ回線で家族みんなが快適にネットを楽しんだり、話題作を豊富に揃えたNetflixを満喫する様子、また専用機器なしでCSデジタル放送を家中のテレビで楽しむ様子を描く。

同CMは1月から3月の新生活に向けた準備期間に高まるインターネット回線の検討ニーズに合わせ、「eo光シンプルプラン 10ギガコース」の月額料金が最大1年間実質無料となるキャンペーンの実施とともに放映される。

現在実施中のキャンペーンとして、「eo光シンプルプラン 10ギガコース」最大1年間月額実質無料のほか、「eo光ネット Netflixパック」の申し込みでNetflixが最大1年分プレゼントとなるキャンペーンや、「eo光ネット10ギガコース、eo光電話、eo光テレビ(CSベーシック)」のセット申込みで月額料金が最大6カ月間980円となるキャンペーンも実施している。