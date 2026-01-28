バービー＆風吹ケイ、エレガントなランジェリー姿！“自然への回帰”テーマの新ビジュアル公開 | RBB TODAY

2月4日、お笑い芸人・フォーリンラブのバービーが手がける、PEACH JOHNとのコラボブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」から、新作コレクション発売される。これに先立ち1月28日、グラビアアイドル・タレントの風吹ケイをモデルに起用した新ビジュアルが一挙公開された。バービーのデザインのインスピレーション源となった「自然への回帰」をテーマに、コレクションの魅力を表現している。

お笑い芸人フォーリンラブ バービー×PEACH JOHN コラボブランド「LuhuL dada」の新作

「気高いおっぱい」をコンセプトに展開する同ブランドは、バービーの「自分自身を好きになる下着を届けたい」という想いが込められたコレクションだ。今回の新作では、発売以来大好評の「クイーンブラ」の新デザインをはじめ、新型の「自由のブラ」、さらに汗の悩み対策のために誕生した、服を着たまま脱ぐことができる「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」をラインナップした。

「クイーンブラ」は、今回「自然への回帰」をテーマにした新デザインで登場。波や地層を思わせるウェーブ柄のレースは、バービーのこだわりが詰まったオリジナルデザインだ。超脇高設計のサイドベルトが脇肉をしっかりホールドしながらも、ソフトワイヤーかつサイドボーンなしの仕様で、苦しくない着け心地を実現している。上下辺ともくい込みにくく、背中までなめらかに整えることでスタイルアップ効果も期待できる。

クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ

サイズ別に設計されたモールドカップは、自前のボリュームを生かしてトップ位置を高くメイクし、小胸からグラマーサイズまで、それぞれのバストを美しく引き上げる。CカップからHカップ、アンダーバスト65から90までの豊富なサイズ展開も魅力だ。価格は4,200円から4,800円。セットのショーツ、ソングは各1,800円で、カラーはブラック・ネイビーの全2色となる。

自由のブラだって好きなんだもん

新型の「自由のブラ だって好きなんだもん」は、レトロフェミニンなスカーフ柄風プリントでカップを覆い、配色レースを縦長にレイヤードした華やかでハッピーな表情が特徴だ。フロント下辺にはギャザーを寄せたストレッチレースをあしらい、中央にスリットを入れることで、甘さの中に大人の抜け感をプラスした。

機能面では柔らかなソフトワイヤーを採用し、バストをやさしく斜め下からすくい上げる設計となっている。下厚カップによってパッドで盛りすぎることなく、自然なボリューム感で美しい谷間をメイク。サイズによって厚みを調整したカップ設計で、個々のバストに合った立体感を実現した。「クイーンブラ」同様にスーパー脇高のサイドベルトが、はみ出しがちな脇肉をしっかりホールドしつつ、締めつけ感の少ない快適な着け心地を提供する。サイズ展開はCカップからHカップ、アンダーバスト65から90まで。価格は4,200円から4,800円、ショーツは1,800円。カラーはブルー・ピンクの全2色展開となる。

激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ

さらに、トップスの下に仕込むことで激汗もしっかり吸収し、汗ジミやニオイ、不快感といった悩みをケアする高機能インナー「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」も登場。表面には撥水加工を施し、トップスへの汗ジミを防止するほか、脇の下に生地がしっかり当たる設計でワキ汗も逃さずキャッチする。コットン95%のやさしい肌ざわりで、長時間の着用も快適だ。

最大の特徴は、両脇のワンタッチテープで前後の身頃を留める構造により、トップスを着たまま首元からサッと引き抜いて脱げる点だ。外出先でも手軽に着脱が可能で、生地端はすべて接着仕様のため厚みが出にくく、アウターに響きにくい。ブランドネームなどはプリント仕様で肌へのストレスも軽減されている。 サイズはM/L、LL/3L、4L/5Lの幅広い展開で、様々な体型にフィット。トップスからチラ見えしにくい広めのラウンドネックと前後差のある丈感で、実用性とデザイン性を両立した。価格は2,500円。カラーはホワイト・ベージュの全2色で、WEB限定販売となる。

販売は、PEACH JOHN公式通販サイト、全国のPEACH JOHN店舗（一部店舗を除く）、および外部通販サイトのZOZOTOWN、Wacoalウェブストア、.st（ドットエスティ）にて行われる。