なだ万、やわらかジューシーな“博多和牛”と“はかた地どり”のコースを提供！2月限定で特別フェア実施 | RBB TODAY

なだ万は2月1日から28日まで（※名駅なだ万茶寮は2月2日から）、新宿なだ万賓館、日本橋なだ万、名駅なだ万茶寮、梅田なだ万茶寮の4店舗限定で「博多和牛とはかた地どりフェア」を実施する。

博多和牛は福岡県内の登録農家が約20カ月という長期にわたり育てた和牛だ。肉質はやわらかく、噛むと肉汁があふれ、濃厚な旨みが口中に広がる「やわらかでジューシーな美味しさ」特長だ。

新宿なだ万賓館と日本橋なだ万では、目の前でじゅわっと焼き上がる「博多和牛陶板焼き」と、はかた地どりの「霙仕立て水炊き」を組み合わせた特別コース「博多のごちそう~博多和牛陶板焼きとはかた地どり霙仕立て水炊き~」を13,000円(税込15,730円)で用意した。

名駅なだ万茶寮では2月2日から、やわらかいと評判の博多和牛に愛知県ならではの八丁味噌を掛け合わせ、旬の冬野菜とともに八丁デミグラス煮込みで仕上げた煮物が味わえる「博多うまかもんコース」を13,000円(税込15,730円)で提供する。単品では「はかた地どり竜田揚げ」「はかた地どり白湯小鍋仕立」も販売する。

梅田なだ万茶寮では、フェア期間限定で「博多和牛ステーキ丼」を3,720円(税込4,500円)、「はかた地どり親子丼」を1,653円(税込2,000円)で用意した。このほか「博多和牛ステーキ懐石」11,000円(税込13,310円)、「茶寮スタイル~彩小箱~博多和牛陶板焼」6,600円(税込7,986円)も提供する。