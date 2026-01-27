さぼてん、「ごちかつ恵方巻」節分限定で登場！ヒレかつと海老フライの2種類を販売 | RBB TODAY

とんかつ新宿さぼてんは、2月3日の「節分」限定で、人気の「ごちかつ恵方巻」2種類を全国のデリカ店舗にて販売する。

「ごちかつ恵方巻」は、各店舗で一本ずつ丁寧に仕上げる手巻きならではのおいしさが特徴だ。さぼてん自慢の「特撰やわらかヒレかつ」とタルタルソースとともに楽しむプリっとおいしい「海老フライ」、それぞれを贅沢に使用し、具沢山に仕上げた2種類の恵方巻を用意した。

「ごちかつ恵方巻 ヒレかつ」は、特撰やわらかヒレかつ、さぼてん特製ソース、玉子焼き、カニ風味かまぼこ、きゅうり、がりを使用。販売価格は本体価格973円(税込価格1,050円)。

「ごちかつ恵方巻 ヒレかつ」（税込価格1,050円）

「ごちかつ恵方巻 海老フライ」は、海老フライ、具沢山タルタルソース、玉子焼き、カニ風味かまぼこ、グリーンカール、しば漬けを使用。販売価格は本体価格1,019円(税込価格1,100円)。

「ごちかつ恵方巻 海老フライ」（税込価格1,100円）

「ごちかつ恵方巻セット」(ヒレかつ・海老フライ 各1本)の販売価格は本体価格1,899円(税込価格2,050円)。販売日は2月3日。