Perfume・かしゆか、ロングヘアーをばっさりカット！イメチェンした姿を公開 | RBB TODAY

Perfume・かしゆか、ロングヘアーをばっさりカット！イメチェンした姿を公開

Perfume・かしゆか【撮影：浜瀬将樹】
  • Perfume・かしゆか【撮影：浜瀬将樹】

　27日、2025年末をもって活動休止を発表したPerfumeのかしゆかこと樫野有香が自身の公式インスタグラムを更新。トレードマークだったロングヘアをばっさりカットし、イメージチェンジした姿を公開した。

　公開されたのは、白いタンクトップにデニムを合わせたラフなスタイルのモノクロ写真。腰まで届く美しい黒髪の毛束を手にし、自らハサミを入れようとする象徴的なカットのほか、切った髪を手に笑顔を見せる様子などが披露されている。

　さらにカット後の写真では、これまで定着していたロングヘアから一転、鎖骨あたりまでの長さになった新しいヘアスタイルを公開。毛先に動きのあるミディアムヘア姿でアンニュイな表情を浮かべるショットや、リラックスした笑顔で座り込む全身ショットなどもアップされた。かしゆかは「New me.」とつづり、新たに生まれ変わった姿を見せた。

　この投稿には「すごい綺麗！」「可愛すぎ」「今日も仕事頑張れます！！！！」「こうやって変わっていくPerfumeが楽しみ」など、ファンから絶賛の声が相次いでいる。

※Perfume・かしゆか、ロングヘアからショートヘアにイメージチェンジした投稿（かしゆかの公式インスタグラムより）


Casa BRUTUS特別編集 古今東西かしゆか商店
￥1,710
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ネビュラロマンス 後篇 (初回限定盤)(Blu-ray付)
￥5,197
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

