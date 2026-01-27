Perfume・かしゆか、ロングヘアーをばっさりカット！イメチェンした姿を公開 | RBB TODAY

27日、2025年末をもって活動休止を発表したPerfumeのかしゆかこと樫野有香が自身の公式インスタグラムを更新。トレードマークだったロングヘアをばっさりカットし、イメージチェンジした姿を公開した。

公開されたのは、白いタンクトップにデニムを合わせたラフなスタイルのモノクロ写真。腰まで届く美しい黒髪の毛束を手にし、自らハサミを入れようとする象徴的なカットのほか、切った髪を手に笑顔を見せる様子などが披露されている。

さらにカット後の写真では、これまで定着していたロングヘアから一転、鎖骨あたりまでの長さになった新しいヘアスタイルを公開。毛先に動きのあるミディアムヘア姿でアンニュイな表情を浮かべるショットや、リラックスした笑顔で座り込む全身ショットなどもアップされた。かしゆかは「New me.」とつづり、新たに生まれ変わった姿を見せた。

この投稿には「すごい綺麗！」「可愛すぎ」「今日も仕事頑張れます！！！！」「こうやって変わっていくPerfumeが楽しみ」など、ファンから絶賛の声が相次いでいる。

※Perfume・かしゆか、ロングヘアからショートヘアにイメージチェンジした投稿（かしゆかの公式インスタグラムより）