星野源＆松重豊、沖縄民謡やハワイの日系バンドなど“南国の響き”に耳を澄ませる！NHK『おともだち』2夜にわたり放送 | RBB TODAY

星野源と松重豊が音楽を聴きながら旅をする番組『星野源と松重豊のおともだち』（NHK総合）の沖縄編が、1月28日と2月25日の2夜にわたり放送される。

同番組は、音楽好きという共通点でつながった二人が“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませる内容だ。前回の韓国に続いて、三度目の旅の舞台は沖縄となる。

冬でも時間がゆるやかに流れる場所で、海を望むカフェに腰を下ろし、ハンモックに揺られながら、ただ音楽を聴く。細野晴臣、沖縄民謡、ハワイの日系バンドなど、南国が育んできた音楽の歴史と、その豊かさが、選曲を通して静かに浮かび上がっていく。

琉球ガラス工房でのグラス作り、カーステで音楽を流しながら海辺をドライブ、お気に入りのタコス屋、そして夜のバーへ。音楽に身を委ね、静かに、深く、酔いしれていく時間は、かけがえのない豊かなものだったという。

番組では「音楽は、聴く『場所』で変わる」をテーマに、その音が人と人の距離をそっと近づける様子を描く。同じ音楽なのに、まったく違って聴こえる、そんな“音楽の不思議”を二人と一緒に味わえる内容となっている。