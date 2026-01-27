德永英明、中森明菜ら“80年代を彩る歌姫”の名曲カバーを披露！NHK『The Covers』SPに登場 | RBB TODAY

29日午後10時から、音楽番組『The Covers』（NHK総合）のスペシャル版「80年代を彩る歌姫特集」が放送される。今回は1月21日にデビュー40周年を迎えた德永英明をゲストに迎え、80年代を彩った歌姫たちの名曲を特集する。

1986年に「レイニー ブルー」でデビューして以来、数々のヒットナンバーを放ってきた德永と、80年代の歌姫・名曲の魅力に迫る。MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは堂本光一が務める。

『The Covers』（C）NHK

アイドルから歌謡曲・ポップスなど、多様な歌姫の名曲が生まれた1980年代。番組13年の中で披露された「80年代歌姫・カバーコレクション」として、以下のラインナップが放送される。

松田聖子の「SWEET MEMORIES」はCHEMISTRY、薬師丸ひろ子の「Woman “Wの悲劇”より」は宮本浩次、小泉今日子の「あなたに会えてよかった」はポルノグラフィティ、原田知世の「時をかける少女」はいきものがかりによるカバーを紹介する。また、アン・ルイスの「六本木心中」を郷ひろみ、高橋真梨子の「桃色吐息」をスターダスト☆レビューがパフォーマンスする映像も届けられる。

ゲストの德永は、今年『VOCALIST6』以来11年ぶりとなる新たなカバーアルバム『COVERS』を発表。このアルバムから、80年代歌姫の名曲として中森明菜の「飾りじゃないのよ涙は」、テレサ・テンの「つぐない」を披露する。

また、德永を敬愛するMAZZELのKAIRYUが、ソロとして同番組に初出演する。德永のカバーを聴いて原曲を知ったというKAIRYUは、薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃」をカバーする。結成20周年を迎えた星屑スキャットは、中山美穂の「人魚姫 mermaid」を披露。MCのリリー・フランキーとミッツ・マングローブは、中山美穂との交流についても語る。