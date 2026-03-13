adieu（上白石萌歌）、通算5枚目となるEP「adieu 5」リリース決定！美しさの中にある毒を表現 | RBB TODAY

adieu（上白石萌歌）が、通算5枚目となるEP「adieu 5」を4月22日にリリースすることが決定した。あわせて、5月30日には神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ「adieu LIVE 2026 bleuir」を開催することも発表された。

同作は、前作アルバム「adieu 4」以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成された最新作。「adieu is adieu（私は私）」という存在証明や、夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲が収録されている。

adieuの音楽はこれまでも、物語のようにゆっくりと輪郭を変えながら歩みを進めてきた。同作ではその世界がさらに深まり、光と影のあいだでにじむ感情の色彩がより繊細に描き出されている。完成へと急ぐのではなく、まだ名前のない感情のまま音楽に託すという、adieuらしい余白を宿した作品に仕上がっている。

adieu『adieu5』通常盤ジャケット

パッケージは2形態で展開される。初回生産限定盤のBlu-rayには、ソールドアウトを記録したワンマンライブ『adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-』の映像が高画質で完全収録されるほか、同ライブや新曲ミュージックビデオのビハインド映像も収められる。また、初回盤は限定の紙ジャケット仕様となる。

なお、5月30日に開催されるKT Zepp Yokohamaでのワンマンライブ『adieu LIVE 2026 bleuir』では、同作で描かれる新たな物語がステージでどのように広がるのか期待が高まる。チケットのオフィシャル先行は、3月15日23時59分までイープラスにて受付中だ。