リーベルホテル大阪、2月1日より鳥取フェア開催！特産物「モサエビ」を使用したメニューも登場 | RBB TODAY

リーベルホテル大阪は、1F「Cafe&Bar LIBER」にて2月1日から3月31日まで、鳥取県協賛のもと「鳥取フェア2026」を開催する。

同フェアでは「鳥取和牛」をはじめ「とっとり琴浦グランサーモン」など、鳥取県が誇る食材をリーベルホテルのシェフが特別メニューとして仕立て、一皿ごとに食材本来の魅力を堪能できる。今年は新たに、鳥取県の特産物である「モサエビ」を使用したメニューが登場する。弾力のある食感と濃厚な甘みが特徴で、「幻のエビ」とも称されるモサエビを贅沢に使用した新メニューを用意されている。開催期間中は、フェア対象のメニューを特別価格で提供される。

「鳥取和牛のサーロインステーキセット（200g）」は通常11,000円のところ、特別価格8,800円で提供する。程良い脂が乗った良質な「とっとり琴浦グランサーモン」を高温の石窯で焼き上げた「とっとり琴浦グランサーモン 北条ワインを使ったマルブリュールソース」は通常価格3,600円のところ、特別価格3,000円で提供する。

「鳥取和牛のサーロインステーキセット(200g)」特別価格8,800円

「鳥取和牛のスパイシーカレー ミニッツステーキ添え」は通常価格3,000円のところ、特別価格2,100円。鳥取和牛のすじ肉を柔らかく煮込み、数種のスパイスを調合した自家製カレーで、和牛ステーキや鳥取県産ながいも「ねばりっこ」をトッピングに添えた一品だ。

「鳥取和牛のスパイシーカレー ミニッツステーキ添え」特別価格2,100円

「鳥取県産モサエビとベニズワイガニのビスク風パスタ」は通常価格2,800円のところ、特別価格2,000円。甘みが特徴の鳥取県産モサエビとベニズワイガニの旨みを凝縮させたビスクソースがパスタとの相性抜群だ。

「鳥取県産モサエビとベニズワイガニのビスク風パスタ」特別価格2,000円

テイクアウトメニューも用意している。「鳥取和牛のピッツァ」は通常価格2,900円のところ、特別価格2,000円。柔らかく煮込み上げた鳥取和牛をトッピングし、特製の石窯で焼き上げた贅沢なピッツァだ。

テイクアウト「鳥取和牛のピッツァ」特別価格2,000円

「鳥取和牛のローストビーフ丼」は通常価格3,500円のところ、特別価格2,450円。低温でじっくりと火入れした鳥取和牛もも肉を贅沢に使用した、鳥取和牛フェアの人気No.1メニューとなっている。

「鳥取和牛のスパイシーカレー ミニッツステーキ添え」のテイクアウト版は通常価格3,000円のところ、特別価格2,100円で提供する。

販売期間は2月1日から3月31日まで。販売場所は1F「Cafe&Bar LIBER」。リーベルホテル大阪1F「Cafe&Bar LIBER」は、JR「桜島駅」より徒歩約1分。営業時間は11時30分から22時まで(フードL.O.21時、ドリンクL.O.21時30分)。コース料理はL.O.20時。