藤岡弘、の娘・天翔天音、女性仮面ライダー変身後ヴィジュアル披露 | RBB TODAY

25日、俳優・藤岡弘、の次女で女優の天翔天音が自身の公式Xを更新。東映が運営する映像配信サービス「東映特撮ファンクラブ（TTFC）」の最新作『仮面ライダーアインズwithガールズリミックス』の配信開始を報告し、“変身後”のビジュアルを公開した。

TTFCは、『仮面ライダー』や『スーパー戦隊』など東映特撮の関連作品を楽しめる公式の会員制サービス。テレビシリーズとは別軸で展開されるオリジナル作品やスピンオフが配信されている。同作で天翔は三日月ナユタ役を演じている。

天翔は投稿で「皆様、本日遂に..！公開しました」と切り出し、配信開始を告知。「父の仮面ライダー1号から55年の時を経て受け継ぎ、新女性仮面ライダーアインズに変身しました」とつづり、父・藤岡弘、が演じた“仮面ライダー1号”の存在を引き合いに出しながら、自身が新たなライダーとして作品に参加することへの思いを言葉にした。また、“1号”を意味する「アインズ」という名称に触れ、「第0章のはじまり」と強調。シリーズの“始まり”を思わせるワードで、今後の展開にも含みを持たせている。

さらに、配信日が原作者・石ノ森章太郎氏の誕生日と重なったことにも触れ、「運命を感じます」とコメント。「これから先も愛され続ける、仮面ライダーアインズであることを願って」と、ライダーという存在の重みを受け止めるように作品への意気込みを記し、「この作品が沢山の方へ届きます様に..！」と呼びかけた。

投稿に添えられたビジュアルでは、天翔が“仮面ライダーアインズ”のヘルメットを手に、凛とした表情でカメラを見据える姿が映し出されている。この投稿にファンからは「うおぉぉぉぉ親子揃って変身かあ カッチョエエ」「フェイスオフしてる姿が美しいっ」「仮面ライダーアインズめちゃくちゃ刺さりました」といった声が寄せられている。

※藤岡弘、の娘・天翔天音が女性仮面ライダーに変身した姿（天翔天音の公式Xより）