HKT48・地頭江音々、卒業写真集発売にメンバーも驚きの反応！渋井美奈から熱量たっぷりの「8分の感想動画」届く | RBB TODAY

24日、HKT48・地頭江音々が卒業写真集『ねね』（玄光社）の発売記念イベントに登壇。写真集を発売した際の周囲の反応や、卒業を控える心境について語った。

HKT48 地頭江音々卒業写真集『ねね』©細居幸次郎/玄光社

地頭江は宮崎県出身の25歳。2016年7月にHKT48の4期生としてお披露目され、同年9月に劇場公演デビュー。2017年の「HKT48 6周年特別記念公演」で正規メンバーに昇格し、チームKIVに所属。2025年7月にはHKT48の19thシングル『半袖天使』で初のセンターを務めた。

同作は、2月11日に福岡サンパレスで開催される「地頭江音々 卒業コンサート ～愛され天使に駆け込みのI Love You～」をもってグループを卒業する地頭江が、“卒業したあとの私の姿を想像してほしい”という思いを込めて制作された卒業写真集。北海道でロケを敢行し、「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取った。街並みで過ごす一コマや、遊園地ではしゃぐ笑顔、おいしそうにご飯を食べる姿などが収録されている。

HKT48・地頭江音々【撮影／平木昌宏】

HKT48・地頭江音々【撮影／平木昌宏】

完成した写真集を手にした感想を問われると、地頭江は「本当に旅行に行ったアルバムができたなって思っていて」と笑顔。「同期の子にも、仲いい子にしか見せない笑顔をしてるよねって言われるくらい、自然な笑顔をたくさん撮っていただいて」と、“素の表情”が詰まった出来栄えに手応えをにじませた。

HKT48 地頭江音々卒業写真集『ねね』©細居幸次郎/玄光社

写真集としては2冊目となる同作。1st写真集『彼女の名前』との違いを聞かれると、「1冊目は“すごく綺麗に撮ってほしいな”とか、“これを機に何かのお仕事につながったらいいな”って、ちょっと背伸びした感覚があった」と当時の心境を明かしつつ、「今回は本当に等身大の自分を映していただけてるんじゃないかな」と手応えをにじませた。

HKT48・地頭江音々【撮影／平木昌宏】

お気に入りカットとして挙げたのは、北海道の旭川市の景勝地・就実の丘で撮影した写真。「1冊目の自分だったら、こんな笑顔はこの景色の中でできてないなって思って」といい、「“エモーショナル”な風景なんですけど、そこで素の顔を撮れるようになってる自分にびっくりした」と語った。続けて「空を見上げたら、地球が丸いのが感じられるぐらい広大な景色で感動しました」と表現し、「自分がちっぽけで、悩みもちっぽけに感じて、リフレッシュさせてもらった」と声を弾ませた。

HKT48・地頭江音々【撮影／平木昌宏】

卒業を控えた今の思いを問われると、「自分のアイドル人生で、こういう“終わり”を迎えられる人生を送れているなんて想像してなかった」としみじみ。「幸せで理想的な形で送り出してもらえることを、まずはすごく幸せだなって思ってます」と心境を吐露した。卒業コンサートに向けては、セットリストや演出を考えている最中だといい、「ファンの人に感謝を伝えたいのは第一前提として、その中で残ってくれるメンバーたちにも伝えたいことがたくさんある。それをみんなが受け取ってくれるようなコンサートになったら」と思いを語った。

HKT48 地頭江音々卒業写真集『ねね』©細居幸次郎/玄光社

一方、卒業後の活動については「未定なんですよ」と告白。「夢がアイドルだったので、卒業した後にまた新しい自分の夢が見つかったらいいな」と未来を見据え、「物心ついた頃から福岡でアイドルをやっているのが日常だった。これがなくなった時にどういう人生を歩むのか、全く想像がつかなくて。まずはそれを自分が楽しみにしてる段階」とコメントした。また、卒業後に解禁したいことを聞かれると、「我慢してたことは特になかった」としながらも、「アイドルを始めた15歳からいろんなものを背負ってきたと思うので、それがなくなる開放感を味わうのが楽しみ」と胸の内を明かした。

1st写真集を発売した際、2冊目の写真集が出るとは思っていなかったという地頭江。ファンに向けても「1冊目が出たことが奇跡だから、2冊目なんてありえない」と言っていたという。しかし、卒業写真集が出たことでファンから「だから言ったじゃん！（2冊目も）出ると思ってた」ファンとのやり取りをうれしそうに紹介した。衣装やカットに関しては、白い恋人パークで撮影した“ジュースを飲んでいる写真”がファンから特に人気だといい、「5人に1人ぐらいの方が“あの写真めちゃくちゃ良かったよ”って言ってくださって。確かに盛れてるかもって思いました」と照れ笑いを浮かべた。

HKT48・地頭江音々【撮影／平木昌宏】

メンバーからの反応も届いているそうで、「渋井は8分の動画を送ってきた」とメンバー・渋井美奈とのエピソードを披露。ページをめくりながら感想を語ってくれたといい、「5分の動画がまず送られてきて、プラスで3分ちょっとの動画が送られてきて」と、熱量たっぷりの“長尺レビュー”に驚いた様子を見せた。また周囲に写真集を見せた際の反応として、大人よりも子どもの方が際どいカットを「ジロジロ見たがるんですよね」とコメント。「これって見せていいのかな？って思いつつ……」と会場を和ませた。

定番の質問「写真集は何点？」には「200点です」と回答。「1st写真集は120点と言ったので。前回を上回った2冊目ということで200点です」と自信を見せた。家族の反応については「恥ずかしがり屋なので多くは語ってこない」としつつ、「妹がこの間ここ（HMV&BOOKS SHIBUYA）に買いに来てました。パネルとかも写真を撮って帰ってきてました」とエピソードを披露した。

HKT48・地頭江音々【撮影／平木昌宏】

最後には「ファンの方ってこんなに卒業を寂しがってくれるんだって、嬉しかったのもあり、少しだけ傷ついた感覚もあった」と本音を吐露。「寂しがってくれてる人たちが、私が卒業しても寂しくないように、私がどういう人生を歩んでるんだろうな、こうやって美味しいもの食べて笑ってるんだろうなって想像がついてくれたらいいなっていう1冊にしたかった」と、写真集に込めた願いを語り、「これからと今までの思い出が繋がるような1冊になったら」と呼びかけた。