将棋棋士・加藤一二三さん、肺炎により死去 | RBB TODAY

22日、日本将棋連盟が公式Xを更新。将棋棋士の加藤一二三さんが肺炎により死去したことを伝えた。86歳だった。

同アカウントは投稿で「2026年1月22日（木）午前3時15分、加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が東京都済生会中央病院にて肺炎により86歳で逝去いたしました。ここに哀悼の意を表します。」と報告した。

加藤一二三さんは1940年1月1日生まれ、福岡県嘉麻市出身。1954年に14歳でプロ入りし、当時史上最年少の中学生棋士として注目を集めた。タイトル獲得は通算8期。2017年に現役を引退後は、“ひふみん”の愛称でも親しまれ、将棋の普及やメディア出演など幅広く活動した。