 将棋棋士・加藤一二三さん、肺炎により死去 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

将棋棋士・加藤一二三さん、肺炎により死去

エンタメ ブログ
注目記事
加藤一二三【撮影：竹内みちまろ】
  • 加藤一二三【撮影：竹内みちまろ】

　22日、日本将棋連盟が公式Xを更新。将棋棋士の加藤一二三さんが肺炎により死去したことを伝えた。86歳だった。

　同アカウントは投稿で「2026年1月22日（木）午前3時15分、加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が東京都済生会中央病院にて肺炎により86歳で逝去いたしました。ここに哀悼の意を表します。」と報告した。

　加藤一二三さんは1940年1月1日生まれ、福岡県嘉麻市出身。1954年に14歳でプロ入りし、当時史上最年少の中学生棋士として注目を集めた。タイトル獲得は通算8期。2017年に現役を引退後は、“ひふみん”の愛称でも親しまれ、将棋の普及やメディア出演など幅広く活動した。


加藤一二三九段、ギネス世界記録に認定！ 詰め将棋の雑誌連載で「最長キャリア」に | RBB TODAY
画像
“ひふみん”こと将棋の加藤一二三九段が、詰め将棋の雑誌連載でギネス世界記録を達成した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/21/224652.html続きを読む »

ひふみんが歯を入れない理由にX JAPANのToshIも感動 | RBB TODAY
画像
　14日放送の『ペコジャニ∞！』（TBS系）に、X JAPANのToshIが登場。ひふみんこと加藤一二三をスイーツでもてなす企画が流れた。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/05/15/160525.html続きを読む »

加藤一二三名局集
￥2,218
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
だから私は、神を信じる
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
鬼才伝説　私の将棋風雲録 (単行本)
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

死去、葬儀、追悼

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top