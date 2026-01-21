羽生結弦、マジックアワーの振り返りショット！最新写真集『羽』から先行カット公開 | RBB TODAY

2月3日に発売される、羽生結弦の最新写真集『羽』（扶桑社）から、先行カットが公開された。

同作は、フォトグラファー・矢口亨が2年間にわたりスタジオで撮り下ろしたカットを中心に、アイスショーのステージや舞台裏など約140点を掲載している。タイトル『羽』は、プロ転向後の羽生が「より自由に自身の表現を追求するステージへ飛躍した姿」を象徴する言葉として、矢口が名付けた。

先行公開カット『羽生結弦 写真集 「羽」』©Toru Yaguchi

先行公開カット『羽生結弦 写真集 「羽」』©Toru Yaguchi

公開された先行カットには、電子版のカバー写真にもなっている、高く跳躍した一瞬を捉えた一枚が含まれる。矢口は「4回目の跳躍で、ようやく納得のいく一枚を捉えることができました。身体のバランス、表情、そして衣装の動き。アスリートであると同時に表現者でもある彼だからこそ生まれた、その個性が鮮やかに立ち上がるポートレートだと思います」とコメントした。

また、2024年9月に金沢市で行われた「能登半島復興支援チャリティー演技会」での一枚も収録されている。矢口は「前日の練習ではただ一人リンクに残り、Mrs. GREEN APPLEの『ケセラセラ』を静かに磨き上げていました。被災者に向けた舞台だからこそ、限られた時間の中でも丁寧に準備し、いつも以上に思いを込めて表現しようとした演技だったと思います」と振り返った。

屋外での撮影カットについて、矢口は「日没間際の柔らかな自然光の中での撮影はずっと叶えたかったことの一つです。まっすぐな道を前に『ここを進んで、カメラに向かって振り返ってほしい』と伝えました。マジックアワーの中で羽生選手が見せた表情は今まで以上に開放的な雰囲気が感じられて、撮影するのも楽しかったです」と語った。

同作品は通常版とAmazon&楽天ブックス特別版の2種類を制作。付録としてA3サイズの両面ポスターがつき、特典としてカバーに記載のQRコードからメイキング動画を視聴できる。なお、通常版と特別版ではカバー写真とポスター、メイキング動画の内容が異なる。

発売を記念して、掲載カットから厳選した作品のパネル展を開催する。矢口によるコメント付きで、撮影エピソードや写真に込めた思いを紹介する。パネル展を開催する書店では、購入特典としてポストカード2枚セットを進呈する（先着順、なくなり次第終了）。

パネル展は東京会場が有隣堂アトレ恵比寿店で1月24日から2月28日まで、大阪会場が紀伊國屋書店梅田本店で1月31日から2月9日まで、京都会場が大垣書店イオンモールKYOTO店で1月31日から2月28日まで開催される。巡回展として紀伊國屋書店仙台店で3月5日から22日まで、紀伊國屋書店名古屋空港店で3月13日から30日まで開催される。