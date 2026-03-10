まるごと一冊「ガンプラ」大特集！大人たちが熱狂するプラモデルの最前線を徹底解剖 | RBB TODAY

ライフスタイル誌「Fine」4月号（3月9日発売）は、「俺たちのガンプラ」という巻頭特集を組んでいる。誕生から45年を過ぎ、今や世代を超えたカルチャーとなったガンプラの魅力を総力取材で徹底解剖している。





進化し続けるガンプラの「今」を、5つのステップ(選ぶ・組み立てる・ポーズ・集める・魅せる)で紹介。初心者から熟練モデラーまで、すべての「ガンダム世代」に贈るバイブル的コンテンツとなっている。









最新・最強キットとして「PG(パーフェクトグレード)アンリーシュド1/60 νガンダム」や、最新作・話題の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」で初登場したモビルスーツ"TX-ff104 アリュゼウス"のガンプラ「HG 1/144アリュゼウス」など、時代を超えて刺さる最新プラモの魅力に迫る。

また、片桐仁、佐藤藍子、大河元気らガンプラ好き著名人が登場し、塗装、ウェザリング、自作パーツへのこだわりなど、唯一無二の楽しみ方を披露する。またクセ強めな個性派コレクターたちも集結する。

さらに、プラモデルのまち・静岡の散策に加え、ガンプラ新工場「バンダイホビーセンター」や久能山東照宮に奉納された"徳川家康のガンプラ"も取り上げる。そのほか「ガンダムベース東京」など、ファンの熱気が集まる場所を徹底取材している。