幾田りら、『今日、好きになりました。』新主題歌「パズル」MV公開！“恋が完成するまで”の日々を表現 | RBB TODAY

YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、1月19日に新曲「パズル」を配信リリースし、同日20時にはMVも公開された。

同曲は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの新主題歌。恋が芽生えるまでの感情を“パズルのピース”に例え、心の動きを繊細に紡いだ、軽やかで温もりあふれるポップチューンに仕上がっている。幾田はこれまでにも「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風」の3曲で同シリーズの主題歌を担当しており、「恋風」に続き主題歌を務めるのは今回で4度目となる。

Music Videoは、そんな“恋が完成するまで”の日々をリアルな視点で切り取った映像作品だ。惹かれ合う2人のそれぞれの時間軸を追体験できるような構成となっている。

幾田りら「パズル」Official Music Videoより

監督は、映像監督・写真家として活動する23歳のフジムラヒヨリが務めた。キャストには、日本テレビ系『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』、テレビ朝日『スカイキャッスル』など数多くのCM・ドラマ・映画・バラエティー番組に出演する19歳の女優・田牧そらと、映画『あのコはだぁれ?』、映画『孤狼の血 LEVEL2』、NHK大河ドラマ『どうする家康』などに出演する18歳の俳優・蒼井旬を起用。瑞々しい美しさ溢れる作品となっている。

幾田りら、監督・フジムラヒヨリ、キャスト・田牧そら、蒼井旬からのコメントも到着した。幾田は「胸の中で募り続ける想いが、パズルのピースをはめていくように、少しずつ形になっていく。時に悩み、心躍らせながら、さまざまな気持ちを行き来し、秘めていた想いにひとつの答えを出すまでの恋心を、この楽曲に込めました。監督のフジムラヒヨリさん、そして出演してくださった田牧そらさん、蒼井旬さんが、揺れ動く心模様をひとつひとつ丁寧に、映像の中で表現してくださいました。フィルムの温かみの中で描かれる二人の繊細な恋心に、私自身も胸が高鳴ります」と、楽曲に込めた想いを明かした。

監督のフジムラヒヨリは「まず、ご一緒できたこと凄く嬉しく思います。同じ空の下で、別々の時間を過ごすふたりの気配を追うように撮影しました。出会わずとも、少しずつ近づいていく心の距離や、言葉になる前の感情を大切にしています。観る人それぞれの記憶や気配に、そっと重なりますように」とコメントしている。

女優の田牧そらは「幾田さんの楽曲に込められたまっすぐな恋心と、そこから日常が煌めいていく感情を大切にお芝居させていただきました。優しく儚いフィルムの質感が楽曲に寄り添っていると思います。ぜひご覧ください」と撮影を振り返った。

俳優の蒼井旬は「パズルが少しずつ形になっていくと、最後のピースを置くのが惜しくなることがあります。この曲を聴くと、気持ちを確かにする前のさまざまな想いが重なるように感じます。このMVが皆さんにとって、今日を好きになるピースの一つになれたら嬉しいです」とメッセージを寄せている。

※幾田りら「パズル」Official Music Video