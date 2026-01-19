人気インフルエンサー・ときちゃん、セクシーランジェリーで圧巻ヒップ！温泉旅館を舞台にグラビア披露 | RBB TODAY

17日、現在発売中の『SPA!デジタル写真集 ときちゃん「酔わせてほしいの」』（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットが公開された。

撮影:土山大輔(TRON) ヘアメイク:哘絵美子 スタイリング:田中陽子

同作では、温泉旅館を舞台に大人の雰囲気漂うグラビアを披露。目的地に着いた途端に、大好きなお酒を嗜む姿をシャッターで捉えており、ワンカップをゴクリと飲む姿などが収められている。また、部屋に入った途端に衣服を脱ぎ捨て、妖艶なときちゃんへと変身。女性らしく健康的な丸みを帯びたヒップを披露している。

一休みした後は、醍醐味である温泉に入浴。ときちゃんはここでもお酒を嗜んでおり、キュートなミニ菰樽（こもだる）から日本酒を木升に注ぐ様子も。酒の味や木の香り、丁度いい湯加減を味わい、至福のひと時を過ごす瞬間が切り取られている。