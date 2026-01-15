 びっくりドンキー、“完熟いちご”デザートフェア開催！ジョッキに入った大ボリュームのパフェも登場 | RBB TODAY
びっくりドンキー、“完熟いちご”デザートフェア開催！ジョッキに入った大ボリュームのパフェも登場

ジョッキパフェ（完熟いちご）　1,780円（税込）
　びっくりドンキーが、国産完熟いちごを使用した4種の「いちごデザート」を21日から期間限定で販売する。

国産完熟いちごを使用した4種の「いちごデザート」

　今回のいちごデザートフェアでは、新作の「完熟いちごシフォン」が初登場。ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに完熟いちごとホイップクリームをあしらい、カスタード風バニラアイスを添えた。単品790円、コーヒーセット890円で提供される。

完熟いちごシフォン　790円（税込）

　「完熟いちごパフェ」は、昨年登場時の2倍量となる6粒の完熟いちごがトッピング。いちごのマスカルポーネ、いちごゼリー、いちごのソースを使用し、フレッシュさを感じる甘酸っぱい味わいに仕上げている。価格は1,080円。

完熟いちごパフェ　1,080円（税込）

　「完熟いちごサンデー」は、北海道ソフトクリームにいちごソースを絡めて完熟いちごをトッピングした、食後にぴったりな小さめサイズのデザートだ。価格は590円。

完熟いちごサンデー　590円（税込）

　「ジョッキパフェ(完熟いちご)」は、完熟いちごを7粒使用し、いちごのマスカルポーネやいちごゼリーの他、シフォンケーキ、ホイップクリーム、アイスクリームなどを大きなジョッキに詰め合わせている満足感のある一品で、価格は1,780円。いちごデザート4種は朝10時から販売。一部店舗では取扱いのない商品がある。


