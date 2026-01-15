はなまるうどん、シビれる旨辛スープの「麻辣おでん」期間限定で15日より販売！ | RBB TODAY

はなまるうどんは、2026年1月15日から2月11日までの期間限定で、赤いスープと花椒の痺れが特徴の新商品「麻辣おでん」を販売する。

「麻辣大根」150円（税込）

同商品は、「麻辣」トレンドを取り入れ、本格的なスパイスを使用しながらも、ベースにある魚介だしの旨味をしっかりと活かすことで、奥深い味わいに仕上げている。スープには、牛の旨味が凝縮された濃厚なベースを使用し、唐辛子と豆板醤で燃えるような赤色を実現。さらに、粉末ではなく「ホール(粒)の花椒」を使用することで、噛んだ瞬間に弾ける鮮烈な香りと痺れが、見た目のインパクトに負けない本格的な味わいに仕上がっている。

「麻辣牛すじ」200円（税込）

麻辣スープとの相性を追求した全7種類の具材を用意。「麻辣大根」は赤いスープを芯まで吸い込んだ、ジューシーで一番人気の王道具材。「麻辣牛すじ」は牛の旨味とプルプルの食感が、スパイシーなスープと相性抜群。「麻辣ハンバーグ」は食べ応え満点で、肉の旨味と辛さが融合した、若年層におすすめの一品だ。その他、麻辣たまご、麻辣こんにゃく、麻辣白滝、麻辣厚揚げを用意している。

「麻辣ハンバーグ」250円（税込）

商品価格は「麻辣大根」150円、「麻辣牛すじ」200円、「麻辣ハンバーグ」250円、「麻辣たまご」140円、「麻辣こんにゃく」120円、「麻辣白滝」120円、「麻辣厚揚げ」150円。すべて税込価格で、店内飲食・テイクアウト同一価格となる。一部店舗、デリバリーでは価格が異なる。モバイルオーダーでの販売はない。

販売期間は2026年1月15日から2026年2月11日予定。はなまるうどん66店舗で販売予定。