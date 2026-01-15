BLACKPINK、約4年ぶりの新アルバム『DEADLINE』が2月27日発売決定！ | RBB TODAY

2月27日、YG ENTERTAINMENT所属の4人組ガールズグループ・BLACKPINKの、約4年ぶりの新作となる3rdミニアルバム『DEADLINE』が発売される。

今回発売される『DEADLINE』は、BLACKPINKにとって待望のカムバック作だ。リリースを記念し、ショップ別に異なるエクスクルーシブ素材を使用したオリジナルトレーディングカード（ランダム）が先着でプレゼントされるキャンペーンも決定している。なお、同作の予約受付は1月16日10時より開始される。

販売形態は多岐にわたり、標準的な「BLACK Ver.」「PINK Ver.」（各3,942円／税込）に加え、メンバー別のソロビジュアルをフィーチャーした「SILVER Ver.」（全4種／各3,080円／税込）を用意。さらに、32枚のフォトプリントやスクラッチカードを同梱した「GRAY Ver.」（5,136円／税込）、砂時計ムードライトが付属する「MOOD LIGHT Ver.」（10,446円／税込）もラインナップする。

各バージョンの収録内容は後日発表予定。対象店舗（YGEX OFFICIAL SHOP、mu-mo SHOP、Weverse Shop、TOWER RECORDS/HMV/Amazonなど）や、東京ドームのライブ会場、POP-UP STOREなどで購入すると、それぞれの販路限定の絵柄（全6パターン）のトレーディングカードが付与される。