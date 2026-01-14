 櫻坂46、メンバー全員が白ワンピ姿で桜の木を表現！「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」キービジュアル公開 | RBB TODAY
櫻坂46、メンバー全員が白ワンピ姿で桜の木を表現！「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」キービジュアル公開

櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」キービジュアル
  • 櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」キービジュアル
  • 櫻坂46

　14日、4月11日と12日に櫻坂46がMUFGスタジアム（国立競技場）で開催する「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」のキービジュアルとロゴが公開された。

　今回のキービジュアルを手掛けたのは、クリエイティブチーム・PERIMETRONのOSRINだ。櫻坂46とタッグを組むのは、2023年に六本木ミュージアムで開催した櫻坂46の展覧会「新せ界」以来、約2年半ぶりとなる。

櫻坂46

　同キービジュアルは、広い草原に咲き誇る桜の木を、グループカラーであり始まりを連想させる白いワンピースを着用した32人のメンバー全員で構成された芸術的な仕上がりとなっている。

　OSRIN（PERIMETRON）は、「櫻の5年という節目に過去ではなく行く末を想像しにいきました 20年後まだ櫻が咲いているのであればこの時代の彼女たちは白の創世記だと思う、どうかいつまでも一本が咲きほこってくれそう残るように祈りを込めました」とコメントを寄せている。

　また、既に入手困難と話題になっている「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」のチケットの券売スケジュールも新たに発表された。現在受け付け中のローソンチケット先行に加えて、イオンカード先行と、さらにローソンチケット2次先行も行われることが明らかになった。

　現在受付中のローソンチケット先行は1月13日12時から1月19日23時59分まで。イオンカード先行は1月23日12時から1月27日23時59分、ローソンチケット2次先行は2月2日12時から2月9日23時59分に行われる。一般発売は3月14日12時からとなる


《アルファ村上》

