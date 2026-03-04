少女時代・テヨン、ティファニーの結婚に言及！ファンとのユーモアあふれるやり取りが話題 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、テヨンがティファニーの結婚に関連し、ファンと愉快なメッセージのやり取りをした。

去る3月3日、ネット上にテヨンがプライベートメッセージサービスを通じたファンとの会話が公開された。

同日、あるファンはテヨンに「テヨンさん、ティファニーさんの結婚のニュースを知っていますか？」と尋ね、テヨンは返信機能を通じて「知らないわけないでしょ」として、「すごく笑えたから返信したよ」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）左からティファニー、テヨン

これを見た別のファンが「結婚しちゃダメ」と綴ると、テヨンは「じゃあ、あなたもしないで」と返し、笑いを誘った。

これに先立ち、ドラマでの共演を通じて、交際に発展したティファニーと俳優ピョン・ヨハンは、2月27日に婚姻届を提出したと伝え、話題になった。

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。

