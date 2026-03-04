ダンスだけじゃない…TXT・ヨンジュン、至極のバラードで圧倒！ギャップのある魅力炸裂「完全に新しい姿」 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、唯一無二の歌声を披露した。

ヨンジュンは3月3日、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の『リムジンサービス』に出演し、視聴者の耳を虜にした。

番組内でヨンジュンは、昨年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS: PART 01』の収録曲『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』を皮切りに、多様なジャンルの楽曲を披露し、注目を集めた。

ヨンジュンはピアノ伴奏に合わせて『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』を歌唱。甘美なアレンジと洗練された歌声が際立っていた。“K-POP界を代表するダンサー”という肩書きをしばし脇に置き、魅惑的な歌声を持つバラード歌手としてギャップのある魅力を存分に発揮した。

ヨンジュンはこれまでのソロ活動を振り返り、「自分だけの音楽を作ることができて、楽しくて感動した。自分自身を見つめ直す大切なアルバムだった」と明かした。『NO LABELS: PART 01』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で10位にランクインし、2週連続チャートインするなど意味のある成果を残した。

また、『PART 02』の計画についての質問には「準備している。年内にはお見せできると思う」とヒントをくれた。ラップメイキングや作詞にも参加しているヨンジュンは、「（ラップを書く時）できるだけクリエイティブに表現しようと努力している。映画から多くのインスピレーションを受ける」と伝えた。

番組でヨンジュンは多彩なカバー曲を披露し、さらなる魅力を振りまいた。練習生時代によく歌っていたトロイ・シヴァンの『TALK ME DOWN』、クリセッテ・ミッチェルの『Love Is You』をはじめ、Ra.Dの『I'm In Love』、BIBIの『Scott and Zelda』など、幅広いジャンルの歌を安定的に歌いこなした。MCのイ・ムジンは「メディアで見ていたステージとは大きな違いがある。完全に新しい姿を発見した」と感嘆した。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは4月13日に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』でカムバックする。昨年、所属事務所BIGHIT MUSICとメンバー全員が再契約を締結して以来、初めてリリースするグループアルバムとなるだけに、全世界のリスナーの期待を高めている。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

