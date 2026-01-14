横から見ると“まっぷたつ”な斬新パフェ！デニーズ、「あまおうのまっぷたつ？パフェ」を店舗限定で販売 | RBB TODAY

デニーズが正面から見ると華やかで横から見るとほぼ半分になる新発想のデザート「まっぷたつ？パフェ」を14日からデニーズ渋谷公園通り店と池袋明治通り店の2店舗限定で販売する。

あまおうのまっぷたつ？パフェ

同商品は正面から見ると普通のパフェだが、横から見るとグラスもいちごも縦に「まっぷたつ」になっている。

あまおうのまっぷたつ？パフェ（税込990円）

2店舗限定販売商品として「あまおうのまっぷたつ？パフェ」（税込990円）が登場。あまおうの濃厚な「いちご感」や「映え感」はそのまま、無理なく食べ切れる量で楽しめるパフェに仕上がっている。