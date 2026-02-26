『バイオハザード』のアンブレラ社、日清食品を訴える―カップヌードルが「アンブレラヌードル」の知的財産権を侵害しているため | RBB TODAY

『バイオハザード』シリーズ公式X（旧Twitter）を通して2月24日、アンブレラ社より日清食品を提訴する旨が発表されました。

◆日清食品、カップヌードルを巡りアンブレラ社に訴えられる

この投稿では「報告」と題し、ゲーム内に登場する架空企業・アンブレラ社より「アンブレラ社は本日、『日清食品』を知的財産権侵害の件で提訴するため、ラクーンシティ高等裁判所に訴状を提出いたしました」と発表。

訴状の中では、「アンブレラ社が製造している「アンブレラヌードル」に対する被告による権利侵害。被告が販売する「カップヌードル」は、原告の知的財産権を著しく侵害している」と説明しています。

このアンブレラヌードルは、『バイオハザード RE:3』などで登場した小ネタ。アンブレラ社が販売している即席ラーメンという設定で、見た目やロゴがカップヌードルにそっくりです。過去には公式Xも「【バイオ豆知識】アンブレラ社はラーメンも販売している」とネタにしていました。









あくまでもゲーム内企業の起こした訴訟とあり、SNS上ではユーモアと捉える反応が多め。「この後和解して、コラボ商品発売するんですね」「また日清のトンチキCMですか？」「カップ麺出すの！？買う買う！」などコラボを期待する声も寄せられています。

『バイオハザード』シリーズや日清食品（カップヌードル）の公式Xをチェックしながら、何らかの動きがないか備えておくと良いでしょう。