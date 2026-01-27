 本田真凜＆宇野昌磨、氷上で手を取り合う2ショットにファン「姫と王子」「素敵な2人」 | RBB TODAY
本田真凜＆宇野昌磨、氷上で手を取り合う2ショットにファン「姫と王子」「素敵な2人」

本田真凜【撮影：小宮山あきの】
　プロフィギュアスケーターの本田真凜が26日、自身のインスタグラムを更新。宇野昌磨とのアイスショーでの共演ショットを公開した。

　2人が共演したのは、宇野がプロデュースするアイスショー「Ice Brave」の新章として行われている全国ツアー「Ice Brave2」。2025年11月に開幕し、各地を巡演。宮城公演に続いて新横浜公演も予定されている。

　投稿された写真は、リンク上でのさまざまなシーンを切り取ったもの。本田は淡いブルー系の衣装をまとい、宇野はネイビー系のトップスにブラックのパンツを合わせたシックな装いで登場。2人が手を取り合い、笑顔で見つめ合う姿や、スポットライトを浴びながら息の合ったスケーティングを見せる様子が収められている。

　本田はこれらの写真とともに長期間にわたる公演を振り返り、「Wild Side thank youuuuu!!!!!」と書き出し、続けて「25公演を共にしたWild Side 仙台公演でラストでした」と報告。最後は「たくさんの挑戦と、その先で出会えた景色に感謝です！」と感謝の言葉で締めくくった。

　この投稿を見たファンからは、「素敵な2人」「美しすぎる2人 永遠に見ていられる、、」「姫と王子」「昌磨君と真凜ちゃんのカップル推しです」「もう感無量です。感動しました。」など、2人を絶賛する声が寄せられている。

※本田真凜、宇野昌磨とアイスダンスを披露した投稿（本田真凜の公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

