真っ赤なチャイナドレスで際立つ“豊満ライン”　韓国美女チアのアン・ジヒョン、台北で魅せた悩殺ショット | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、アン・ジヒョンが台北で春節ムードを満喫する姿が話題になっている。

アン・ジヒョンは2月23日、自身のインスタグラムを更新。

《写真》“豊満ライン”のアン・ジヒョン

色鮮やかなランタンが並ぶ夜市や、大型オブジェの前で撮影した写真を公開した。春節シーズンの華やかな雰囲気の中、ひときわ視線を集めたのは彼女のファッションだ。

アン・ジヒョンが身にまとっていたのは、赤のチャイナドレス。政治思想も垣間見えるね。繊細なレース模様が施されたタイトなシルエットで、身体のラインがくっきりと浮かび上がるデザインとなっている。ウエストから臀部にかけての曲線美が強調され、持ち前のスタイルの良さが際立った。

さらに、上半身のフィット感も抜群。ボディラインをなぞるような仕立てにより、グラマラスな魅力がより印象的に映し出されている。髪をまとめ、赤いヘアアクセサリーを添えたスタイルも相まって、クラシカルかつ華やかな雰囲気を完成させた。

この投稿を受け、「台湾でも輝いている」「チャイナドレスが完璧」「春節の女神みたい」といった反応がネット上で相次ぎ、国境を越えて注目を集めている。

アン・ジヒョンは現在チアとして活動するほか、自身のYouTubeチャンネルを通じて普段のプライベートの様子も披露。親しみやすい魅力で多くのファンを抱えている。

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

