声優・伊藤美来、最新フォトブック発売決定！絵本の人気連載を書籍化＆撮り下ろしカットも収録 | RBB TODAY

声優・伊藤美来の最新フォトブック（発行：イマジカインフォス／発売：主婦の友社）が、4月23日（木）に発売される。発売日は「子ども読書の日」。フォトブックには、声優グランプリの連載「みっくぶっくかたろぐ」を新規カット満載で収録。絵本好きの伊藤が、全50回にわたり読者からのリクエストに応えて絵本や児童書を選書してきた人気連載が書籍化する。

『伊藤美来フォトブック（仮）』先行カット

書籍化にあたって撮り下ろし写真も掲載。先行カットでは、恋に揺れる人魚姫、心やさしいオオカミ、日常を冒険する名もなき主人公、そしてこれまでの軌跡を記録する司書をテーマに撮影されている。

『伊藤美来フォトブック（仮）』先行カット

『伊藤美来フォトブック（仮）』先行カット

また、1月10日から1月25日までにインフォスクエアで予約した人を対象に、抽選で110名に直筆サイン＆宛名入りフォトブックが当たるキャンペーンも実施。全員プレゼントとして、公開済みの“オオカミ”カットを使用したポストカードに複製サイン＆コメントを入れて届ける。

このほか、6月14日（日）には発売記念イベント「特典ブロマイドサイン会」の開催も決定。限定版や各種特典のラインナップも公開されている。通常版の希望小売価格は3,960円（税込）で、仕様はA4判・144ページ。

10月12日生まれ、東京都出身。2013年にゲーム『アイドルマスター ミリオンライブ！』の七尾百合子役で声優デビュー。『五等分の花嫁』中野三玖役、『BanG Dream!』弦巻こころ役などで知られる。アーティストとしても活動している。