『情熱大陸』がいとうあさこに密着！好感度の裏側にある“誠実さと着実さ”に迫る | RBB TODAY

 『情熱大陸』がいとうあさこに密着！好感度の裏側にある"誠実さと着実さ"に迫る
『情熱大陸』がいとうあさこに密着！好感度の裏側にある“誠実さと着実さ”に迫る

いとうあさこ【撮影：non】
　28日、『情熱大陸』（MBS／TBS系）の公式サイトおよびXにて、2026年1月4日放送のお笑いタレント・いとうあさこ密着回の予告動画が公開された。

　「親しみやすい」、「一緒に働きたい」、「理想の上司」など好感度ランキングやイメージ調査で毎年、上位に名を連ねるいとう。同番組では「彼女はなぜ、こうも愛されるのか」という問いから、好感度の裏側にある“誠実さと着実さ”に迫る。密着取材で取材班が「驚いた」と語るのは、いとうが「とにかくどこへでも一人で出向く」ということだ。早朝5時のラジオスタジオへ向かう日も、富士山の麓でキャンプをする日も、自らハンドルを握り、淡々と車を走らせて現場へ向かう。

　さらに、現場入りの早さも際立つ。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）のように大勢が関わる企画でも、他の出演者より先に楽屋へ入り、落ち着いて朝食をとってから仕事に向き合っていたという。

　番組では、忙しさで予定がパンパンに埋まるなかでも、売れない頃から自ら企画してきたトークイベントを今も続けていることにも触れる。現場で「休みたいと思わないですか？」と尋ねられた いとうは「自分の大切なものに勝手に順位をつけないでほしい　お客様はどこにいようが一緒じゃないですか」と語った。

　いとうが番組の取材を承諾した際の条件は「密着は長期間にしないでほしい」ということと「嘘をつくことはしない」ということ。スケジュールの連絡は毎回、本人から直々に送られてきたという。そこにはいつも、具体的な時間や場所とともに「どこか時間を選んでお越しいただければm(__)m」という但し書きが添えられていた。予告動画でいとうは「てめえのドキュメンタリーをぶつけさせていただきます。よろしかったら」と語った。

※2026年1月4日放送『情熱大陸』予告映像（『情熱大陸』公式サイトより）


