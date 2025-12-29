【NHK紅白】高橋みなみ「AKB48は青春だったな」！前田敦子・大島優子らとアイドルに戻ってリハに参加 | RBB TODAY

29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」（31日午後7時20分～）のリハーサルが行われ、AKB48の小栗有以、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月、向井地美音、元メンバーの高橋みなみ、前田敦子、大島優子が報道陣の取材に応じた。

AKB48＆AKB48 OGメンバー【撮影：小宮山あきの】

AKB48＆AKB48 OGメンバー【撮影：小宮山あきの】

AKB48は2005年に活動を開始し、今年12月8日に20周年を迎えた。当日は現役メンバーに加えて、20周年を記念し8名の卒業メンバー（前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、板野友美、峯岸みなみ、大島優子、柏木由紀、指原莉乃）が出演。『 AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」』を披露する。

AKB48＆AKB48 OGメンバー【撮影：小宮山あきの】

AKB48＆AKB48 OGメンバー【撮影：小宮山あきの】

リハーサルを終えた感想を尋ねられると、高橋は「明らかな体力の低下がありました（笑）」と軽快なトークで会場を沸かせ「AKBとして見る景色には素晴らしいものがたくさんあるなと思いました」と続けた。「やはりAKB48は青春だったな」と告げ「そこにまた戻って、（20周年などを）お祝いできたことがすごく嬉しかったです」と心境を言葉にした。

前田は「現役のときはいっぱいいっぱい」で紅白に出演できることの意味などを考える余裕はなかったそう。今回現役メンバーたちと一緒に出演することとなり「改めてありがたみを感じました。『今、幸せな場所に立たせてもらっているな』と噛みしめて、今年は臨めるかなと思っています」と笑顔を見せた。

大島は、アイドル活動をするには普段の生活や女優としての活動をするためのものとはまったく違うエネルギーを「自分の中に作って放出するのだな」と「久しぶりに現場に来てすごく感じました」とリハーサルを振り返った。「『アイドルだなあ～』と楽しみながら今回、やらせてもらっています」と声を弾ませた。

