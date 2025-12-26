 NiziU・AYAKA、体調不良で急遽「Mステ」＆「CDJ」欠席を発表 | RBB TODAY
NiziU・AYAKA、体調不良で急遽「Mステ」＆「CDJ」欠席を発表

NiziU・AYAKA(Photo by MBCPLUS/Imazins via Getty Images)
  • NiziU・AYAKA(Photo by MBCPLUS/Imazins via Getty Images)

　グローバルガールズグループ・NiziUが26日、メンバーのAYAKAが発熱を伴う体調不良のため、26日と27日の番組出演やイベント出演を見送ることを公式サイトを通じて発表した。対象となるのは、同日放送の『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）および、27日に開催される「COUNTDOWN JAPAN 25/26」。グループは両ステージに8人で出演するとしている。

　公式サイトでは、NiziUスタッフが「NiziUならびにAYAKAを応援し同番組と同イベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。」と謝罪。直前の案内となった理由について「アーティストの健康を考慮しやむを得ず決定に至りましたため、直前のご案内となりました」と説明した。

　同日、『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』については、ミュージックステーション公式XでもAYAKAの出演見合わせが告知された。投稿では「本日、出演を予定していたのNiziUのAYAKAさんは、体調不良のため、出演を見合わせることに致しました。 出演を楽しみにしていた皆様、申し訳ございません。」とコメントしている。


《平木昌宏》

