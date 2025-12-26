幾田りら＆ピアニスト・まらしぃ、「THE FIRST TAKE」に今夜22時に登場！『今日好き』主題歌「恋風」を披露 | RBB TODAY

26日22時より、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第624回に、シンガーソングライター・幾田りらとYouTubeチャンネル登録者数200万人以上のピアニスト“まらしぃが登場する。今回披露するのは、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』（ABEMA）2025年4月期主題歌として書き下ろされた「恋風」だ。

恋をすることで生まれる淡い感情や相手を想う気持ちを丁寧に描いた同作を、ピアノとボーカルのみで、両者の魅力を最大限に引き出すオリジナルアレンジによる一発撮りパフォーマンスとして豹変する

幾田はコメントで「『THE FIRST TAKE』ならではの1回限りという部分での緊張感がすごくありましたが、まらしぃさんとこの1回に同じグルーヴに乗って一緒にできたのがすごく楽しかったです。」と語った。

幾田は2022年1月、ABEMA恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』への書き下ろし楽曲「スパークル」を配信リリースし、自身初のストリーミング再生1億回を突破。2023年3月には、自身で全曲作詞・作曲を手がけた1stアルバム「Sketch」をリリースし、オリコン週間デジタルアルバムランキングで1位を獲得している。

さらに、ABEMAで放送中の『今日、好きになりました。』主題歌『恋風』を4月に配信リリースし、早くもストリーミング1億再生を突破した。10月にはTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌「Actor」を書き下ろし、12月には2ndアルバム『Laugh』を配信リリース。年末には第76回NHK紅白歌合戦への出場も決定している。

まらしぃは1990年、名古屋市生まれ。現在も名古屋在住のピアニスト、作曲家だ。2008年からピアノ演奏動画や自宅からの生配信を開始し、アニメ、ゲーム、ボーカロイド、J-POPなど日本カルチャーを代表する楽曲を、自身のスタイルに置き換えたピアノ演奏動画を投稿している。YouTube総再生数8億回、チャンネル登録者数200万人を誇る。

※幾田りら×まらしぃ - 恋風 / THE FIRST TAKE