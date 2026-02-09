BTSらを指導した元トレーナー、15億ウォンの詐欺被害を乗り越え会社員に転身「新しい生活に少しずつ慣れている」 | RBB TODAY

BTS・JINや、『トンイ』の女優ハン・ヒョジュなど、数多くの芸能人を指導してきたフィットネストレーナー、ヤン・チスンが、チョンセ詐欺（高額保証金を預ける賃貸制度を悪用した詐欺）の苦難を乗り越え、ごく普通の会社員として新たな一歩を踏み出したことを明かした。

ヤン・チスンは2月8日、自身のYouTubeチャンネル「ヤン・チスンのマクチューブ」を通じて、「ヤン・チスン、15億ウォンを失ってもトッポッキに夢中な理由」と題した動画を公開。動画ではファンを招き、手作りのトッポッキやメンボシャを振る舞いながら、これまでの近況を率直に語った。

動画の中でヤン・チスンは、「今年から会社員になった」と報告。マンションのコミュニティや建物の管理・運営を専門とする業務委託会社から協業の提案を受け、ミーティングを重ねた結果、将来を見据えたビジョンに共感し、合流を決めたと説明した。

現在は、ソウル・江南区にある「清潭（チョンダム）○○」のコミュニティセンターで、プールやゴルフ場、GX、ピラティス、カフェなど、施設全体の運営管理を担当しているという。ヤン・チスンは「20代の頃から屋台やジムの運営など、ずっと個人事業ばかりで、会社員は初めて」と語り、「毎朝9時に出勤し、新しい生活に少しずつ慣れている」と付け加えた。

ヤン・チスンは昨年、全額前貸し詐欺の被害に遭い、約15億ウォン（約1億5000万円）を失ったうえ、長年運営してきたジムも閉鎖せざるを得なかったことを明かしている。

一方で、厳しい状況の中でも、彼の過去の美談が改めて注目を集めている。あるファンが、ヤン・チスンが過去に株式投資で得た利益4000万ウォン（約400万円）を全額寄付したエピソードに触れると、彼は「汗を流さずに簡単に得たお金は、自分のお金だとは思えなかった。楽な生き方をしてしまいそうで、寄付を決めた」と当時の信念を語り、集まったファンの胸を打った。

この日の集まりには、遠く群山（クンサン）から訪れたファンや、幼いチアリーダーチームなど、さまざまな人々が参加し、ヤン・チスンの新たな門出を応援した。ヤン・チスンは「トッポッキから力をもらい、もう一度懸命に人生を切り開いていきたい」と語り、第2の人生に向けた強い意欲を示した。

