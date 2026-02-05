 タバスコのスモーキーな辛さが魅力！モスプレミアム限定で“和牛バーガー”本日より販売 | RBB TODAY
タバスコのスモーキーな辛さが魅力！モスプレミアム限定で“和牛バーガー”本日より販売

左：大人のベリーソフトクリーム　TABASCOハバネロソース使用　　右：和牛バーガー チポトレ＆ベーコン　TABASCOチポートレイソース使用
  • 左：大人のベリーソフトクリーム　TABASCOハバネロソース使用　　右：和牛バーガー チポトレ＆ベーコン　TABASCOチポートレイソース使用

　モスバーガーは2月5日から3月15日まで、モスプレミアム店舗限定でTABASCOソースを使用した新商品を期間限定で発売する。今回登場するのは「和牛バーガー チポトレ&ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」だ。

　和牛バーガーには、燻製した赤いハラペーニョペパーが生み出すスモーキーな辛さが特徴のTABASCOチポートレイソースを使用。TABASCOチポートレイソース入りのマヨネーズを塗ったバンズに、レタスとトマト、和牛パティをサンドした。パティの上にはグリルオニオンと焼いたベーコン、さらに食感のアクセントとしてオニオンスライスを合わせている。味の決め手は、ベーコン、玉ねぎ、黒砂糖を炒め合わせ、『TABASCOチポートレイソース』を加えた特製ソテーソースで仕上げている。価格はポテト付きで1,950円。

　ソフトクリームは、北海道産生乳ソフトクリームに、マンゴーやパパイヤなどのフルーツをブレンドしているフルーティーなTABASCOハバネロソースを加えたベリーソースを合わせた。南国フルーツの風味が香るスパイシーなソースが、ソフトクリームのコクを引き立てる。甘さのあとにしっかりとくる辛さを楽しめる。価格は580円。

　さらに、和牛バーガーとソフトクリームをお得に楽しめる「TABASCOコンプリートセット」も2,480円で販売する。

　店内にはTABASCOソース全7種(TABASCOオリジナルレッドペパーソース、ハラペーニョソース、チポートレイソース、ガーリックソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャーソース)を期間限定で用意しており、ハンバーガーやサイドメニューなど、自由にかけてメニューをアレンジできる。対象店舗はモスプレミアム千駄ヶ谷店とモスプレミアム桜木町クロスゲート店となっている。


