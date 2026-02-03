谷まりあ、浪人時代に林先生の指導で「偏差値10」アップもプチ不満？「『今でしょ』は一回も…」 | RBB TODAY

早稲田大学出身のタレントの谷まりあが2月3日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演し、浪人中に「林先生」こと予備校講師の林修氏の授業を受けていたことを明かした。

1浪して早稲田大学に合格した経歴を持つ谷。浪人中は月曜日から土曜日まで塾に通い、大好きだったファッション誌『ViVi』を読み、「ここに絶対出る」という気持ちを合格のモチベーションにしていたことなどを明かした。

一方、肝心の勉強については、国語の成績が足りなかったとのこと。谷が「当時、林先生が『今でしょ』って……」と話すと、MCの明石家さんまが食い気味に「その時代か、まだ！？『今でしょ』ってあなたが高校のとき！？」と驚いていた。

谷は「『今でしょ』見れるんだったら林先生（の授業）取ろうと思って」と、林先生の授業を取ってみたとのこと。すると、「現代文が偏差値10くらい上がって」と成績が急上昇したと明かし、スタジオからは驚きの声が上がっていた。

これには谷も「林先生って本当にすごい。本当に（授業が）上手で」と大絶賛。ただ、「『今でしょ』は一回も聞けなかったんですけど……」と言い、さんまからは「当たり前やろ、そんなん！ 言うてる場合違うし！」と強烈なツッコミを受け、スタジオは笑いに包まれていた。



