18歳に見えない…元サッカー韓国代表の娘、YouTubeチャンネル登録者が10万人突破を報告　モデル業も | RBB TODAY

元サッカー韓国代表イ・ドングクの長女で、モデルとしても活動するイ・ジェシ（18）が、YouTubeチャンネルの登録者数10万人突破を報告した。

イ・ジェシは2月2日、インスタグラムのストーリーズに「10万ありがとうございます」とつづり、自身のYouTubeチャンネル「今何時ジェシ」の登録者数が10万人を超えたことを伝えた。

チャンネルでは、ファッションや日常のVlogなどを中心に発信している。

イ・ジェシは、身長187cmの父イ・ドングクと、1997年のミスコリア・ハワイに選ばれた母イ・スジンさんを両親に持つ5人きょうだいの長女として知られる。自身と双子の妹イ・ジェアのほか、イ・ソラとイ・スアの双子姉妹、弟のイ・シアンがいる。身長も父親譲りで170cmを超えている。

（写真＝イ・ジェシInstagram）

モデルとしても活動しており、2022年には15歳でカナダ・バンクーバーのファッションショーに出演したと伝えられている。現在は、ファッション工科大学（FIT）の韓国キャンパスに在学中だという。

（記事提供＝OSEN）

