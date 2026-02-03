「美脚にクラクラッ」安斉星来のミニスカファッションにファン悶絶 | RBB TODAY

3日、モデルでタレントの安斉星来がXを更新。番組出演の告知とともに、ミニスカートを取り入れたコーディネートを披露した。



安斉星来（写真は本人のXより）※所属事務所より掲載許諾をもらってます

この日、安斉は日本テレビ系の5番組に出演。朝から昼にかけては『ZIP！』『DayDay．』『ヒルナンデス！』の3番組に登場し、夜は『今夜はナゾトレ』、『ザ！世界仰天ニュース』に出演した。投稿では番組のハッシュタグを添え、「久しぶりの電波ジャックありがとうございました」と感謝をつづっている。添付された写真には、美脚が際立つミニスカコーデのほか、肩をのぞかせたモノトーンコーデなど、番組で着用した衣装が収められていた。



この投稿にファンからは「綺麗過ぎる！」「星来お姉さま、美脚にクラクラッ」「可愛いですね！」など、スタイルや着こなしを絶賛する声が寄せられている。