バツイチとなった“世界で最も美しい顔”2位の韓国女優、美肉体で魅せた宙づり＆開脚ショット | RBB TODAY

女優のクララが離婚後の近況を公開した。

クララは2月3日、自身のインスタグラムに「#healthylifestyle #believeinyourself」というハッシュタグを添え、複数の写真を投稿した。

【写真】クララの爆裂わがままボディ

公開された写真には、ピラティスの器具の上で高難度の動作をこなし、トレーニングに集中するクララの姿が収められている。

特に注目を集めたのは、引き締まった体つきだ。黒のブラトップとレギンスを着用し、鏡越しのセルフィーで鍛えられた腹筋やくびれたウエストラインをそのまま見せている。器具に身体を預けたまま空中で脚を大きく開くなど、柔軟性が求められる動きも難なくこなしており、日頃の自己管理がうかがえる。

（写真＝クララInstagram）

なおクララは昨年10月17日、2019年に結婚した在米韓国人実業家サムエル・ファン氏との離婚を発表した。

所属事務所KHSエージェンシーは当時、「長い時間をかけて夫婦間で慎重に話し合った結果、このような結論に至った。8月に協議離婚を終えたが、両家の立場を深く考慮し、互いの理解を求める過程が必要だったため、お知らせが遅くなった点についてご理解いただければ幸いだ」と説明していた。

クララと元夫は夫婦仲睦まじいことで知られ、2022年には約8億円の新居を構えたことでも話題となった。

◇クララ プロフィール

1985年1月15日生まれ。スイス出身の韓国系イギリス人で、国籍はイギリス。身長167cm。韓国でモデルとして活躍したあと、2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優に転身。以降、『お願い、キャプテン』（2012年）、『結婚の女神』（2013年）などに出演。アメリカのファッション誌『MODE』が選ぶ「世界で最も美しい女性100人」2014年版で2位にランクインしたことも。しかし事務所とのトラブルで、活動の拠点を中国に移すことに。2019年1月、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒の実業家サムエル・ファン氏と結婚。2025年8月に協議離婚した。

■【写真】お尻の“タトゥー”もあらわに…「世界で最も美しい女性」2位の女優クララ、水着姿の寝そべりSHOT

■【写真】超ド級のメリハリ…「世界で最も美しい女性」2位の韓国女優、完璧“ボンキュッボン”肉体に釘付け

■【写真】「世界で最も美しい女性」2位の女優クララ、究極の爆裂“わがままメリハリボディ”が話題